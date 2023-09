Feijóo pierde la investidura tras no lograr la confianza del Congreso en segunda votación

El intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ser investido presidente del Gobierno ha acabado en fracaso. El Congreso de los Diputados ha cumplido el guion esperado y ha dado este viernes carpetazo definitivo a la investidura a la que se presentó por encargo del rey como ganador de las elecciones generales del 23 de julio.

La votación se ha producido 48 horas después de que el Congreso negara por mayoría absoluta (178 votos en contra frente a los 172 a favor de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN) la confianza al líder del PP para nombrarle presidente del Gobierno. En ese primer examen se requería mayoría absoluta (176 apoyos) mientras que en esta segunda vuelta a Feijóo le habría bastado con una mayoría simple (más 'síes' que 'noes') que tampoco ha cosechado.

El recuento no ha estado exento de polémica. Un error del diputado de Junts Eduard Pujol, que votó a favor cuando quería votar en contra y rectificó sobre la marcha, ha retrasado la conclusión, que finalmente la Mesa ha zanjado con 172 'síes', 177 'noes' y un voto nulo producto de esa confusión.

El resultado no ha sorprendido a nadie. Durante su discurso de investidura, Feijóo ha repetido en varias ocasiones que el intento no tendrá éxito porque él no acepta el favor de Junts a cambio de la ley de amnistía y el referéndum que reclaman. "¿Amnistía sí o no? Yo digo no, ¿y usted? Suba hoy, ahora y hable claro", ha insistido en una pregunta lanzada directamente a Sánchez que también incluye un reproche implícito a que el presidente en funciones no le diera la réplica en el primer debate y se la encargara al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.

El encontronazo entre PSOE y los partidos catalanes calienta el escenario electoral

El escenario que deja el intento frustrado del líder del PP activa un escenario con dos vertientes: una pasaría por convocar otro debate de investidura con el líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez (tendría que encargárselo el rey) y otra derivaría en la repetición electoral.

La fecha límite para volver a las urnas es el 27 de noviembre, dos meses después de la primera votación a Feijóo que activó la cuenta atrás que indica la Constitución. Si finalmente la investidura de Sánchez no saliera adelante, la Ley Electoral marca el día después del final del plazo (en este caso el 28 de noviembre) para convocar las elecciones, que según la norma, habrán de celebrarse "el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria", es decir, el domingo 14 de enero.

Los últimos vaivenes políticos dan fuerza a la posible repetición electoral. El PSOE ha respondido que "no es el camino" a la propuesta de Junts y ERC de ligar su apoyo a la investidura de Sánchez a que los socialistas acepten su propuesta de ley de amnistía y convocar un referéndum sobre la independencia. Esta "línea roja" que a día de hoy marca el PSOE inclina la balanza a un nuevo capítulo electoral a principios del próximo año.