Un economista cuenta cuándo empezará a bajar el precio del aceite: "Estará por debajo de cuatro euros"

El precio del aceite sigue siendo una cuestión casi de Estado. El 'oro líquido' está por las nubes y la tendencia de los últimos meses sigue sin frenarse debido a factores de diversa índole, entre los que destaca la sequía que ha arruinado la cosecha del año pasado. Una circunstancia que podría repetirse para el siguiente ejercicio para disgusto de los consumidores.

El economista Gonzalo Bernardos no ha sido optimista respecto a cuándo empezará a bajar el precio del aceite. En declaraciones a Más Vale Tarde, el reconocido experto ha explicado que las actuales condiciones climáticas no ayudarán a que baje el precio del aceite, dado que la cosecha de 2023 no está siendo buena a causa de la sequía.

"No hay perspectivas a corto plazo de bajar el precio del aceite de oliva", ha sentenciado Bernardos, que culpa a la imposibilidad de que haya una buena cosecha en 2023 debido a que no ha llovido lo suficiente en provincias como Jaén, Sevilla o Córdoba. "Tendría que ser una cosecha buena y no se espera", ha asegurado el economista.

"Normalmente, lo que pasa con el aceite de oliva es que a una cosecha buena le sigue una mala", ha aseverado el profesor de la Universidad de Barcelona. El problema, según Bernardos, es que en este caso a la mala cosecha de la temporada 22-23 le va a seguir otra también mala, dado que la producción de aceite va a bajar por la ausencia de lluvias.

Cuándo va a bajar el precio del aceite

Gonzalo Bernardos asegura que para que haya buenas noticias en cuanto al precio del aceite habrá que esperar todavía algo más de un año, ya que en 2024 se arrastrarán los efectos de la sequía de este año. Por lo tanto, el precio del aceite sí que podría bajar en 2025, dado que "si llueve lo normal, previsiblemente, tengamos la mayor cosecha de la historia".

De cumplirse ese escenario, Gonzalo Bernardos pronostica que el precio bajará y bastante: "Los precios, que ahora están por encima de 8 euros, estarán por debajo de 4 euros".