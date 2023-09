Las federaciones deportivas y las ligas deberán tener un protocolo contra el acoso sexual

El Consejo Superior de Deportes (CSD) quiere reforzar los controles para evitar situaciones de acoso sexual y evitar que se puedan volver a repetir casos como el de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La nueva Ley del Deporte obligará así a todas las federaciones deportivas y ligas profesionales a "contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abuso o acoso sexual". En el caso de que se produjera una situación de este tipo, la ley establece que se deberá denunciar para ser sancionado como falta grave.

Tanto las federaciones deportivas como las ligas estarán obligadas además a realizar un informe anual de igualdad entre hombres y mujeres respecto de las competiciones que organicen, que será elevado al Consejo Superior de Deportes y al Instituto de las Mujeres, así como al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. La nueva ley establece que "dicho informe será de carácter público y se elaborará con la participación de representantes de todos los estamentos miembros de las asambleas de cada federación, incluyendo clubes, deportistas, jueces y juezas, así como personal técnico2.

Las entidades que no lleven a cabo el informe de igualdad o no cuenten con un protocolo contra el acoso o la discriminación sexual serán sancionadas por una falta muy grave y no podrán optar a ningún tipo de subvención o ayuda pública. Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con multas de entre 3.000 y 30.000 euros y pueden implicar incluso la pérdida o descenso de categoría o división para los clubes implicados; la prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones por un periodo de hasta cinco años, además de la suspensión de las licencias federativas o habilitación equivalente por un periodo de entre dos y quince años.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, admitió ayer a trámite, por otro lado, la querella presentada por la Fiscalía por delitos de agresión sexual y coacciones contra Rubiales por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial de fútbol femenino. En un auto, el magistrado acuerda las primeras diligencias en este procedimiento, entre ellas recabar de RTVE el vídeo o vídeos que tengan en sus archivos que recojan el momento desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante, así como los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección de fútbol femenino.

Además, requiere a distintos periódicos los vídeos de la celebración en el vestuario y en el autobús de la selección española. La resolución da traslado a Rubiales como querellado del escrito de la Fiscalía para que conozca los hechos imputados y ejercite su derecho de defensa con todas las garantías procesales. La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, presentó el pasado viernes una querella contra Rubiales, por un delito de agresión sexual y por otro de coacciones, a raíz de las presiones sufridas por la jugadora Jenni Hermoso y su familia con posterioridad a los hechos.