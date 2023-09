No tienes una nueva tarjeta sanitaria: esta es la estafa de la que advierte la Seguridad Social

Una de las responsabilidades que tienen los organismos oficiales es la de evitar que terceros suplanten su entidad con el objetivo de que los ciudadanos caigan en estafas de todo tipo. Es por eso que, de forma periódica, los canales oficiales de las instituciones informan de distintas alertas en las que llaman a la ciudadanía a no picar ante mensajes engañosos con fines delictivos.

Es lo que ha pasado recientemente con la cuenta de X (antes Twitter) de atención a la ciudadanía de la Seguridad Social, que ha advertido de un nuevo intento de estafa en el que se suplanta la identidad del propio organismo, en este caso a través de un SMS al teléfono móvil.

"¿Has recibido este mensaje? No somos nosotros", avisa la Seguridad Social, que llama a los ciudadanos a no picar ante este intento de fraude. El organismo ha adjuntado una fotografía en la que se puede ver cómo es el SMS que llega a nuestro teléfono para poder identificarlo y no caer en la trampa.

En la fotografía se puede ver cómo el remitente del mensaje es 'Segsocial', suplantando la identidad de la propia Seguridad Social. En el mensaje de texto se informa a la persona que lo recibe de que ya tiene disponible su nueva tarjeta sanitaria y que, para conseguirla, ha de pinchar en el enlace que contiene el SMS.

"Para seguir beneficiandose de sus derechos, realice solicitud a traves de", reza el texto que le acompaña y que precede a un enlace en el que no hay que pinchar de ninguna manera.

El lenguaje usado en el mensaje es también sospechoso. Redactado de forma muy extraña, casi como si lo hubiese realizado una inteligencia artificial, pero con faltas de ortografía impropias de lo que debería ser un mensaje institucional.