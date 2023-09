Compra un cuadro por 4 dólares en una tienda de segunda mano sin saber que su verdadero valor eran 250.000 dólares

Muchas veces acumulamos cosas en nuestra casa a las que les damos valor simbólico sin saber que, en ocasiones, guardan hasta un importante valor material. Algo que puede provocar que, en ocasiones tengamos un golpe de suerte.

Es lo que le ha pasado a una mujer estadounidense que ha descubierto que un cuadro que tenía guardado en un armario y que le costó cuatro dólares en una tienda de antigüedades ha resultado ser la obra original 'Ramona' del pintor Newell Convers Wyeth que se subastará por un valor de entre 150.000 y 250.000 dólares.

La historia es curiosa a más no poder: esta mujer compró en 2017 el cuadro en una tienda de antigüedades en New Hampshire y lo colgó en su casa, pero con el paso del tiempo se fue aburriendo de la pieza...hasta el punto de que decidió guardar el cuadro en un armario, según informa la CNN.

Ahí estuvo mucho tiempo, hasta que tras hacer revisión del armario la mujer volvió a toparse con el cuadro y decidió preguntar por el origen del mismo en la sugerente página de Facebook 'Cosas encontradas en las paredes'. La suerte quiso que una antigua conservadora de las obras de Wyeth, Lauren Lewis, viese el post, y pidiese a esta mujer ver el cuadro en persona.

La comprobación no le dejó ninguna duda: este cuadro almacenado durante años en un cuadro y depositado otro tanto en una tienda de antigüedades era una obra original de Wyeth 'Ramona', una de las ilustraciones que el pintor había preparado para una obra literaria homónima de Helen Hunt Jackson.

El cuadro va a ser subastado en la casa Bonhams Skinner, que ha situado su valor entre los 150.000 y los 250.000 dólares. En la descripción añadida, que se puede consultar en este enlace de la casa de subastas, se explica que "encontrada por casualidad en una tienda de antigüedades de New Hampshire, esta obra probablemente fue regalada por los editores de Little, Brown and Company a un editor o al patrimonio del autor".