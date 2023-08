Por qué es tan importante llegar al polo sur de la Luna para países como India, Rusia, EEUU o China

En la última semana, dos misiones espaciales han competido por ser las primeras en aterrizar en el polo sur de la Luna. La primera de ellas, llevada a cabo por la agencia espacial rusa, Roscomos, fracasó el pasado domingo, ya que la nave espacial Luna-25 se estrelló contra la superficie del satélite; la segunda, a manos de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), culminó con éxito su aterrizaje, con la nave Chandrayaan 3 sobre suelo firme este mismo miércoles. De esta forma, India se ha convertido en la cuarta nación del mundo (junto con EE UU, Rusia y China) en marcar su presencia en la Luna, así como la primera en hacerlo en la cara sur del cuerpo celeste.

El polo sur de la Luna es, desde hace años, un lugar codiciado por las grandes potencias. De hecho, estos no han sido los primeros intentos en colonizar este territorio (la propia India trató sin éxito de hacerlo en 2019 con la nave Chandrayaan 2, pero perdió comunicación antes de tocar suelo). Tampoco serán los últimos, puesto que para los próximos años hay misiones programadas tanto por la NASA como por la a Administración Espacial Nacional de China (CNSA), entre otros.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom