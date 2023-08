El PSOE contacta con el PNV para recabar su apoyo para la investidura

El PNV recibió ayer la llamada del PSOE con el fin de concertar una reunión para hablar sobre su apoyo a la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un contacto esperado por la formación jeltzale, que ya ha manifestado en varias ocasiones que el respaldo al líder socialista es su única opción.

No obstante, el portavoz del grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, recordó que antes hay que negociar y buscar un "mínimo común denominador" que encaje con la variedad de fuerzas políticas que necesita Sánchez para repetir como jefe del Gobierno de España. "Si la legislatura anterior era complicada, ésta todavía es más complicada porque es más ajustada en números", apuntó.

Una segunda ronda

Sobre la ronda de contactos del rey Felipe VI con los partidos para proponer un candidato a la presidencia, Aitor Esteban considera que es precipitada. "Verdaderamente no ha habido unas conversaciones mínimas para poder discutir y preparar la investidura".

A su juicio, para tener "un conocimiento más profundo de dónde se podría llegar, de cómo está la situación y si habría posibilidades reales de una investidura de alguien, quizá debería esperar y hacer otra nueva ronda", detalló el portavoz del PNV.

Esteban comentó que si ha hablado con el PP por teléfono, como "mínima cortesía", pero incidió en que su partido ya ha dicho "pública y privadamente", que no hay "camino" en conformar una mayoría para la que se necesite a Vox.

Sobre un posible entendimiento entre el PSOE y el PP, lo ve "difícil por la trayectoria y la personalidad de los protagonistas". "Si hasta ahora la relación no ha sido buena, eso no va a cambiar,", añadió.

Esteban explicó que no han cerrado una cita con el PSOE y que cuando lo hagan no lo harán público. En este sentido, señaló que la responsabilidad de su partido es tratar de que no hayan nuevas elecciones y que pueda haber una investidura. "Si es posible o no, si vamos a ser capaces entre todos de hacerlo, ya veremos", aseguró.

En todo caso, recordó el portavoz del PNV en el Congreso que tienen un programa que van a defender, pero ahora es Sánchez quien tiene que explicar "qué es lo que quiere hacer a lo largo de la legislatura y cómo lo va a hacer".

En esta línea, Esteban señaló que se tiene que hablar sobre qué quiere hacer el ahora presidente en funciones con la cuestión territorial, ya que en el programa del PSOE se contemplaba la Ley de Cohesión Territorial, "que rebajaba la relación bilateral de Euskadi con el Gobierno central y da más peso a las conferencias sectoriales que no se encuentran siquiera en la Constitución". El portavoz del partido vasco advirtió que "por ahí, el PNV no va a avanzar".