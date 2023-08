De la empatía de The Cure a los abusivos precios de Beyoncé y Taylor Swift: escuchar y no ver el show por 143 euros

La pandemia, la inflación y el auge del streaming ha afectado directamente a la industria de la música, al bolsillo de los artistas y al de los consumidores. Un fenómeno que se puede apreciar en el alto coste de una entrada para un concierto, y que sale a la luz con el desenfrenado momento que vive el fanatismo por Taylor Swift y Beyoncé. Sin embargo, algunos músicos se ponen en la acera del público y reclaman el "abuso", entre ellos, The Cure.

Dado que el streaming ha recortado las ganancias de las ventas de música reales, las giras se han convertido en una parte cada vez más importante de los ingresos de un músico. Es por donde pueden "controlar" la situación inflacionaria y postpandémica y con ello, salir a flote. Pero, ¿a qué costo?

En este contexto, la defensa de los consumidores no vino precisamente desde el público o de los fans. Robert Smith, cantante de la banda de rock inglesa The Cure, solicitó a Ticketmaster el reembolso a quienes asistieron al concierto de la banda británica, después de que se les cobró "extras" de servicio, además, del costo de sus asientos.

La decisión se tomó después de que Ticketmaster "estuviera de acuerdo con nosotros en que muchas de las tarifas que se cobran son indebidamente altas", manifestó el vocalista en su cuenta de 'X' (Twitter).

Altos precios de las entradas

En este contexto, Ticketmaster, una división de la promotora de conciertos Live Nation Entertainment Inc., ha sido objeto de un intenso escrutinio durante el último año por el alto precio de las entradas como para ver conciertos de Taylor Swift, Beyoncé o Harry Styles.

Sin ir más lejos, el tour europeo de Taylor Swift 'The Eras Tour' que pasará por Madrid el próximo 30 de mayo de 2024, tiene unas entradas que van desde los 85 euros en el sector "Anfiteatro Trasero" del estadio Santiago Bernabéu, a los 589 euros en el sector "VIP1 'It's Been A Long Time Coming Package'".

Aquellos asientos, que se encuentran en los sectores más cercanos al "Fondo Sur" del recinto probablemente sólo podrán escuchar el concierto, ya que la visión del escenario es "reducida" desde esta ubicación. Una realidad que también viven los fanáticos que quieren ir a la gira mundial de Beyoncé.

Entradas "sólo para escuchar"

Aprovechando la popularidad de su gira mundial Renaissance, Beyoncé ahora vende entradas "sólo para escuchar". Así es, la renombrada cantante está cobrando a los fanáticos por escuchar, pero no ver, su gira mundial.

Por 157 dólares (143 euros al cambio), los fanáticos pueden comprar un asiento detrás del escenario sin vista del espectáculo. Una alternativa "económica" de entradas de vista limitada que generalmente están disponibles para ciegos o discapacitados visuales a un precio reducido, explica Fortune en un reciente artículo.

Por su parte, The Cure, conocido por éxitos como Friday I'm in Love y Just Like Heaven, en su última gira trató de evitar la reventa de entradas vendiendo asientos por tan solo 20 dólares y limitando las ventas a los fanáticos verificados, detalló el medio económico.

Conciertos: "el ingreso de un músico"

Dada la aparición del streaming, que logra 524 millones de suscriptores, la inflación y la pandemia, las giras se han convertido en una parte cada vez más importante de los ingresos de un músico. En esta línea, Jesse Lawrence, fundador de TicketIQ y de FanIQ, explicó a Fortune que esta medida, que pasa por los artistas y sellos discográficos, provocó que los precios de las entradas aumentaran en el último tiempo.