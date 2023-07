Así es la nueva función de WhatsApp que cambiará la forma de mandar mensajes en la aplicación

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en nuestro país, ha anunciado la implementación de una nueva funcionalidad que estará disponible para los usuarios y que influye directamente en la forma de mandar mensajes.

Se trata de una nueva función que permite mandar vídeos como si de un audio se tratara, de forma instantánea, solamente pulsando un botón y soltándolo para que, tras grabar las imágenes, el vídeo aparezca en la conversación.

"A veces, solo tienes que verlo para creerlo. Ahora puedes capturar el momento justo cuando sucede con un mensaje de vídeo", ha escrito la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter.

Los mensajes de vídeo, tal y como se puede ver en la mencionada publicación de Twitter, funcionan pulsando un botón igual al de los audios de voz. Así, comienza una cuenta atrás de tres segundos. Una vez finalizado el vídeo, se suelta el botón y este aparece en un formato redondo incrustado en la conversación, como un mensaje más.

sometimes you just have to see it to believe it ???? now you can capture the moment right when it happens with a Video Message. pic.twitter.com/QiDTRhRRJ6