La riqueza del lenguaje en España es evidente, motivo de orgullo en nuestro país, donde, además, es evidente la diferencia de las expresiones que se utilizan en cada comunidad autónoma. Sin embargo, un mapa publicado por Código Nuevo, citando a la revista Viajar, ha desatado comentarios de todo tipo entre los españoles que no están de acuerdo con las expresiones que se mencionan.

En concreto, el mapa muestra diferentes expresiones o palabras que, supuestamente, son las más utilizadas en cada una de las regiones españolas: "Españoles del mundo, ¿estáis de acuerdo?", ha escrito la mencionada cuenta en Instagram, a lo que los españoles han respondido con opiniones muy diversas.

Mapa con las palabras más usadas en cada región

En el mapa, se pueden ver palabras como 'morriña' en Galicia, 'acho' y 'lambuzo' en Extremadura o 'no ni na', 'quillo' y 'coraje' en Andalucía. Por otro lado, también se menciona 'mangurrián' en Castilla-La Mancha, 'mazo' en la Comunidad de Madrid, 'marchar' y 'pintea' en Castilla y León o 'guaje' y 'prao' en Asturias.

A continuación, puedes consultar todas las palabras que aparecen en el mencionado mapa:

El debate de los usuarios en las redes

"Soy de la Comunidad Valenciana y en mi vida he oído la palabra 'mañaco'", escriba una usuaria en la publicación de Código Nuevo. "Se sabe de siempre que 'acho' es de Murcia", indica otro usuario en la misma foto, haciendo referencia a que esta palabra aparece en Extremadura.

"¿Burxar? Dios mío, igual hace 10 años o más que no oía esa palabra y soy catalana de nacimiento", asegura otra persona, por lo que tampoco parece que esté muy de acuerdo con las palabras recopiladas en el mapa.

Igualmente, rochero en Castilla-La Mancha ha desatado el debate: "Me he criado en Albacete y ahora vivo entre Guadalajara y Cuenca... la primera vez que veo esa palabra". Sin embargo, otra persona ha comentado lo contrario: "Se dice del que no pasa por casa y le gusta mucho la calle. Soy de Puertollano y sí, sí que se usa".

En muchos de los comentarios se puede observar que algunas de las palabras son conocidas solamente en una zona concreta de la región, por lo que varios usuarios afirman conocerlas mientras que otros no.