Vox brinda a Guardiola una colaboración "duradera y eficaz" en Extremadura y Vara ofrece tres pactos clave

Otra jornada clave en Extremadura para la formación del nuevo Gobierno. Si este jueves, María Guardiola hacía su discurso previo a la investidura en el que se comprometió a hacer de Extremadura una región fiscalmente atractiva, este viernes le toca el turno a los grupos parlamentarios.

En este sentido, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha ofrecido a la dirigente del PP en Extremadura una colaboración en el gobierno de la región "duradera, leal y eficaz".

Para ello, Vox otorgará un "voto de confianza al Gobierno naciente", encabezado por María Guardiola, del que Vox formará parte, y que según Gordillo, "será el comienzo de una nueva política" en Extremadura, y supondrá "este cambio que tanto tiempo llevamos esperando y que esta tierra merece desde hace décadas".

Ángel Pelayo Gordillo se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en el debate de investidura de la candidata del PP, María Guardiola, como presidenta de la Junta de Extremadura, en cuyo discurso este pasado jueves observó "una laguna llamativa", ya que "no hizo apenas mención, eso es cierto, al acuerdo suscrito" con Vox.

En ese sentido, el dirigente de Vox ha confiado en que las competencias que Vox asumirá en el nuevo Gobierno, como es la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, "cuente con los medios materiales necesarios para su desarrollo".

A juicio de Ángel Pelayo Gordillo, el acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad en Extremadura es "un acuerdo justo", en el que ambas formaciones han "cedido en apreciaciones o juicios de valor fruto del acaloramiento del debate político", que a su juicio "no podían ni debían oscurecer el claro mandato de los extremeños ni la ilusión manifestada por tantos al final del recuento" de las elecciones del pasado 28 de mayo.

Un acuerdo que "debe orientar la vida política" en la región, ya que "ha alejado del escenario el fantasma de una innecesaria repetición electoral", para lo cual, PP y Vox han "antepuesto el bien de Extremadura y su futuro" frente a otras consideraciones, ha dicho.

Vara ofrece tres pactos clave

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Fernández Vara, ha ofrecido a María Guardiola un pacto por las infraestructuras de la región por el cual se mantenga una posición del conjunto de los extremeños ante el Gobierno nacional, así como otros acuerdos relativos a la financiación de la sanidad o sobre la gestión del agua.

Fernández Vara ha deseado la mejor de las suertes a Guardiola al frente de su futuro gobierno que, ha asegurado, a pesar de ser la primera vez que lo presida quien ha perdido las elecciones en la región, será "absolutamente legítimo".

El dirigente socialista ha ofrecido, en primer lugar, un "gran acuerdo" en materia de qué infraestructuras, para priorizar las que serán necesarias, así como las que va a financiar la región y cuáles se van a exigir fuera, de tal forma que se suscriba un compromiso a medio y largo plazo con el Gobierno de España sobre el conjunto de las infraestructuras.

Uno de los principales puntos de este acuerdo debe ser que la línea de alta velocidad que comunique Madrid con Lisboa sea por Extremadura, ya que, ha advertido, "no todo el mundo quiere lo mismo", y en esta cuestión Guardiola puede contar con el apoyo de los socialistas "sin duda alguna".

Por otro lado, ha señalado la importancia de que salga del parlamento autonómico un pacto por el agua, recurso que va a suponer, ha vaticinado, la "siguiente crisis que va a haber en el mundo" después de la sanitaria y la energética.

En este punto, y a pesar de la mayor capacidad de almacenamiento de agua de la comunidad, ha advertido que la crisis climática "va a tensionar hasta el extremo los usos del agua", por lo que tomarán importancia cuestiones como la modernización de los regadíos, los nuevos regadíos, los usos industriales, los aspectos vinculados con la biodiversidad o las posibles conexiones entre cuencas.

Además, y en respuesta al reiterado pacto por la sanidad ofrecido por Guardiola, le ha replicado que lo que se necesita es "un gran pacto por la inversión" en materia sanitaria. "La sanidad necesita en Extremadura dedicar el 11 por ciento del nuestro PIB", cifra que Vara reclamado a Vara que tenga reflejo en los próximos presupuestos regionales para poder afrontar los incrementos previstos con la incorporación de nuevos equipamientos y tratamientos.

Vara hace una petición a Ecologistas en Acción

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha implorado a Ecologistas en Acción "empezar de cero" en la búsqueda de una solución que evite el derribo de complejo turístico Isla de Valdecañas.

En este sentido, ha aprovechado ahora que está "de salida", y tras reconocer que se han cometido "errores" y que la asociación ecologista "ya ha ganado" en los tribunales, ha pedido "generosidad con esta tierra".

Vara, aunque se ha vuelto a mostrar convencido de que la ley aprobada en la Asamblea evitará el derribo, ha dicho que le gustaría que la solución pasara porque se retiraran "todos los pleitos" y se empiece "desde cero".

"Empecemos desde cero a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro", ha señalado Vara, quien ha apelado a la necesidad de empezar "un tiempo nuevo" en el que "las diferencias y las dificultades van a ser otras" pero en el que no se pueden permitir "el lujo de dar una imagen al mundo y a España derribando Valdecañas".

"No puede ser que con tantas cosas que se han hecho en España y que las hemos visto en las costas españolas, casi mar adentro, ahora resulte que en el único sitio donde se vaya a tirar algo haya sido aquí", ha lamentado Vara, quien ha justificado así la petición a la asociación ecologista "y si hace falta hasta implorar".

Finalmente, ha señalado que no le gustaría que la solución de Valdecañas "tenga que tardar otros diez años más", porque esto es algo que "no es que no le venga bien a los propietarios de las casas", sino que no le viene bien "a ningún extremeño".