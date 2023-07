Casarte en medio de la inflación: 'Menú boda', el catering de McDonald's para 100 invitados que cuesta solo 200 euros

Pese a que la inflación sigue presente, las bodas se ponen al día tras el freno de la pandemia y la amenazante crisis económica. De esta forma, el negocio del matrimonio crece, tanto en España como en el mundo entero, y son millones de parejas que se aventuran a dar el paso al "sí". Sin embargo, casarse sigue siendo costoso y, por ello, surgen alternativas 'low cost', como la oferta de McDonald's, para celebrar uno de los días más importantes del enamoramiento.

Contraer nupcias no es barato y gracias a la inflación en espiral, las parejas del mundo entero están gastando más que nunca en su gran día. El problema no es exclusivo en España o en países de renombre, con los costes de las bodas aumentando como locomotora en todo el universo, McDonald's quiere contribuir con un 'Menú boda' , ideal para aquellos que a los que se les escapa el presupuesto de catering convencionales.

Lo de McDonald's en bodas no es novedad. Sin ir más lejos, en España, algunas influencers como María Pombo lo han aplicado en sus fiestas de compromiso a modo de 'recena', basada en hamburguesas y patatas fritas. Pero, esta nueva apuesta de la cadena de comida rápida va más allá de una simple "recena", trata del catering completo que se está llevando a cabo en Indonesia.

Así es, las parejas indonesias podrán acceder a esta alternativa "low cost" para celebrar una boda. Se trata del nuevo paquete "Wedding Mekdi", un catering que ofrece el restaurante de comida rápida estadounidense a todo aquel que se case en Yakarta, la capital del país.

Se trata de un 'Menú boda', que ofrece McDonald's y que tiene un valor de 200 euros aproximadamente. La oferta de catering incluye 100 sándwiches de pollo y 100 porciones de cuatro McNuggets de pollo.

La alternativa es ideal para una boda con 100 invitados. El paquete funciona a poco más de 2 euros por cabeza, o alrededor del 97% menos de lo que una pareja promedio que se casó en Estados Unidos pagó por el catering el año pasado, según destaca Fortune.

'McWedding'

Rizki Haryadi, portavoz de la compañía, explicó a The Sun U.S. que McDonald's estaba ofreciendo a los recién casados muchas opciones de servicio para después de su ceremonia, incluidos puestos de comida. Sin embargo, aclaró que el acuerdo no incluye el intercambio de votos en uno de los restaurantes de la compañía.

"El paquete de bodas no es para celebrar una boda en una tienda McDonald's, sino solo para comida", aclaró , señalando que había "una compra mínima de 200 productos".

Para aquellos interesados en casarse debajo de los arcos dorados, McDonald's ha estado ofreciendo ceremonias de boda y fiestas también en Hong Kong. Los llamados paquetes 'McWedding', que según los informes cuestan alrededor de 380 euros, son personalizables, pero pueden incluir decoraciones chinas u occidentales, globos y una pantalla de Apple Pie en lugar de un pastel.