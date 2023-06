Cataluña será Región Mundial de la Gastronomía en 2025, iniciativa a la que la Generalitat destinará 9 millones de euros para impulsar iniciativas con el objetivo de posicionar a la comunidad autónoma como referente mundial de la enogastronomía.

La Región Mundial de la Gastronomía es una iniciativa impulsada por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT), que también otorga el título de Región Europea de la Gastronomía, que Cataluña ya obtuvo en 2016.

En aquella ocasión, más de 500 entidades, agentes y personas de la región que trabajan para promover la gastronomía catalana celebraron cerca de 500 actividades relacionadas con el producto, la cocina y el territorio.

Ahora, la nueva distinción ha sido presentada este lunes por el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, y el secretario de Alimentación del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Carmel Mòdol, en un acto celebrado en los jardines de Palau Robert de Barcelona que ha contado con la presencia de algunos de los chefs más reconocidos de la cocina catalana y máximos representantes del sector agrícola, ganadero y pesquero.

En el marco de la Región Mundial de la Gastronomía 2025 se celebrarán iniciativas como la Semana Internacional de la Región Mundial de la Gastronomía, que tendrá lugar en las principales ciudades y países donde se encuentran Delegaciones del Gobierno de Cataluña, y que incluirá actos diversos como promociones en puntos de venta y restauración, cata de vinos, veladas culturales, debates, experiencias enogastronómicas, e intercambios de cocineros, entre otros.

También destaca la celebración del Àpat Catalunya, una cena multitudinaria en alguna calle o espacio público emblemático de Barcelona al estilo fiesta mayor, con protagonismo de los platos y recetas más icónicas de la gastronomía catalana.

Por otra parte, se trabajará para que la novena convocatoria de la Conferencia Mundial de Enoturismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se celebre en Cataluña y se realizará el Som Gastronomia Tour 2025, una serie de presentaciones en los principales mercados emisores de turismo enogastronómico en Cataluña, orientadas a operadores, prensa y prescriptores, con un componente tecnológico e innovador.

Visita decisiva en mayo

El pasado mes de mayo, el jurado internacional e independiente que decide el galardón realizó una visita por Cataluña. Se trata de expertos de diferentes ámbitos de competencia como el turismo, la cultura, la hostelería y la agricultura.

La presidenta del IGCAT, Diane Dodd, ha afirmado que la institución que preside ha quedado "impresionada" con el Compromiso Nacional por un Turismo Responsable, la Estrategia de Turismo Enogastronómico de Cataluña 2022-27 y el Plan estratégico de la Alimentación de Cataluña 2021-26.

"Creemos que son planes de acción estratégicos para asegurar el establecimiento de una región mundial de la gastronomía muy exitosa", asegura Dodd. La responsable del IGCAT también ha valorado positivamente que diversas organizaciones de grupos de interés de múltiples sectores estén implicadas en proteger la tradición alimentaria catalana y en fomentar experiencias turísticas únicas.

Veredicto

Las personas encargadas de evaluar la candidatura catalana han sido la noruega May Britt Hansen, coordinadora de Trondheim-Trøndelag, European Region of Gastronomy awarded 2022 y project manager de Bocuse de Oro Europe 2024, el menorquín Quim Salort, técnico de Producto Cultural en la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, y miembro de equipo coordinador de Menorca, European Region of Gastronomy awarded 2022, el georgiano Levan Kharatishvili, CEO y fundador de Creative Strategies Lab y ex Vice Ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte de Georgia (2014-2021), y la eslovena Barbara Zmrzlikar, jefe del departamento de Investigación, Desarrollo Innovación y Proyectos de la UE – Agencia Eslovena de Turismo y coordinadora de Slovenia, European Region of Gastronomy awarded 2021.

El jurado ha valorado, entre otros aspectos, la dedicación y profesionalidad de las personas relacionadas con este ámbito, así como las ganas de progresar constantemente.

Por otra parte, considera que pocos sitios se pueden comparar con Cataluña, ya que tiene una cocina de primer nivel, donde la fusión de sabores y la excepcional materia prima hacen posible una experiencia gastronómica única.

Por último, resalta que los paisajes son testamento del compromiso de las comarcas catalanas con la calidad, la sostenibilidad, la tradición y la innovación.

Y es que este título tiene como finalidad destacar y promover aquellas regiones que contribuyen activamente a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, reivindicando las diferentes culturas alimentarias, la educación para la salud y la sostenibilidad y la innovación gastronómica.