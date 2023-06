En Estados Unidos pueden despedirte incluso sin dar razones: este es el motivo

En Estados Unidos, los trabajadores cuentan con protecciones limitadas que les ayuden a mantener su puesto de trabajo, así como a amortiguar el golpe que supone ser despedido. Esto tuvo especial repercusión a finales de 2022, cuando la oleada de despidos en el sector tecnológico llenaba las portadas de la prensa con noticias sobre estos ceses.

¿Cuáles son los motivos?

Najah Farley, abogada sénior en la organización de abogacía Proyecto de Ley sobre Empleo Nacional, explica lo que es el 'empleo a voluntad': "Aquel en el que puedes ser despedido por cualquier razón, o sin recibir ningún motivo". Por su parte Arick Fugali, abogado de la firma de derechos civiles Bloom Firm, añade que este modelo llega hasta el punto de que uno puede ser cesado "porque su jefe esté teniendo un mal día, o porque no le ha reído una gracia".

Sin embargo, este experto dice que no es una rescisión ilegal en el país. "De la misma forma, puedes renunciar por cualquier motivo", añade. Curiosamente, existe un único Estado del país que no implementa esta forma de empleo, y es Montana. Desde su Departamento de Trabajo explican que para un despido el empleador debe dar una "buena causa". Aunque se debe comentar que varios cambios añadidos en 2021 a su Acta Laboral proporcionaron mayor flexibilidad en este sentido.

¿Existen excepciones o es siempre así?

Existen ciertas excepciones en las que un trabajador estadounidense no puede ser despedido legalmente. Los escenarios más destacados serían:

-Por discriminación: La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo explica que un jefe no puede basarse en la raza, color, religión, sexo, embarazo, orientación sexual, identidad de género, origen, edad (a partir de 40 años), discapacidad o registro genético (incluye historial médico familiar). Igualmente, tampoco podrá echar a alquilen que denuncie una discriminación dirigida hacia otra persona.

-Por acoso sexual: Tampoco puede despedir a aquel empleado que de voz al acoso sexual, sin importar quién lo sufra, e incluso si finalmente las acusaciones no están fundamentadas. "Un empleador no puede ofrecerte sexo a cambio de tu trabajo y luego echarte por que te hayas negado. Tampoco puede despedirte por no ser complaciente con el acoso sexual, ni cesarte porque tras haber ligado contigo no le hayas correspondido", explica Fudali.

-Por denuncias: "No puedes sufrir represalias por denunciar situaciones de injusticia", por ejemplo con las violaciones de protocolos de seguridad en la compañía.

-Por formar parte de un sindicato: Finalmente, el empleador también debe aportar motivos razonablespara despedir a un empleado. "Los trabajadores negocian el contrato y eso se incluye como una causa justificada".

Qué pasa con la indemnización por despido

Volviendo a las características generales del 'empleo a voluntad', destaca también que cuando se despide a un empleado, su antiguo jefe no está obligado a abonarle ninguna indemnización o remuneración de otro tipo.

"Si llegas a tu puesto a las 9 y te echan a las 10, se supone que te pagarán por esa hora", comenta Farley. Explica que, sin embargo, sí remunerar al trabajador por todas las horas extra realizadas hasta ese momento. Pero esta medida supone casi la totalidad de lo que la ley entra en acción para estos escenarios. Por tanto, variables como la antigüedad o los méritos previos no cuentan nada a la hora de pagar al empleado cesado.

Esto no evita que se den ciertos ejemplos en los que la empresa sí debe pagar a su ex empleado:

-WARN Act: Quienes se vean afectados por un despido en masa o por el cierre de planta deben ser avisados con 60 días de antelación. Además, durante ese plazo su salario y beneficios deben permanecer intactos, aun en el caso de que ya no tengan que acudir a la oficina.

-Quienes formen parte de algunos sindicatos pueden tener derecho a un paquete de indemnización, según qué pactos se hayan alcanzado con la compañía en cuestión.

-Contratos individuales: "Si tu convenio dice algo como 'si te despiden en los seis primeros meses, recibes esta cantidad de dinero', entonces vas a obtener dicha remuneración", detalla Fudali. Estas cláusulas suelen formar parte de ciertos contratos, como los de ejecutivos de alto nivel en el país.

Un modelo poco usual en el mundo

La mayoría de países del mundo no poseen este modelo de empleo, que en cambio es predominante en Estados Unidos. Annelies Goger, socia en The Brookings Institution, dice que en numerosos países miembros de la OCDE: "Existen muchos más pasos que el empleador debe dar para dejar ir a un empleado".

Si se atiende por ejemplo a Japón, las posibilidades de cesar a un trabajador son bajas, tal y como indica el bufete internacional L&E Global. En ciertas ocasiones consiste en el último recurso, frenando la contratación de una compañía y animando a la persona a que se jubile anticipadamente.

Después, en Nueva Zelanda los jefes deben notificar a sus empleados sobre sus intenciones con ellos. Una mala conducta grave por parte del trabajador sería la excepción. El Gobierno del país indica que un aviso de entre 2 y 4 semanas "suele percibirse como justo", y el empleador debe pagarle como siempre mientras dure ese lapso de tiempo.