Así es el club 'Taxmenow' por el que apuesta Bill Gates y otros millonarios: "Más impuestos para los ricos"

¿Es aceptable que una sola persona posea tanto poder? Fue la pregunta que se planteó a Bill Gates en la pasada sesión anual 'Ask Me Anything' (AMA, de Reddit), además de otras preguntas sobre la ética de ser millonario. La respuesta del fundador de Microsoft se basó en donar la riqueza (refiriéndose a que sigan su modelo) y en el cobro de impuestos más altos como el que propone el movimiento o o club 'Taxmenow.

En la entrevista, Gates enfatizó que nadie debe perder la oportunidad de convertirse en multimillonario."Creo que el incentivo para crear nuevas empresas sigue siendo algo bueno. Incluso si suben los impuestos, no prohibiría que alguien valga mil millones, pero esa es solo una opinión. He tenido mucha suerte", señaló en la AMA y recoge Fortune.

Filantropía multimillonaria

Si bien apoyó la idea de que las personas súper ricas paguen más impuestos, Gates defendió lo que el sector privado y las motivaciones financieras personales podrían lograr a medida que el mundo se prepara para enfrentar sus desafíos "existenciales".

En esta línea, la fundación de Gates y sus diversas empresas privadas se enfocan en plantear soluciones al cambio climático, las brechas educativas y la falta de acceso a la atención médica.

Es a partir de ellas, que el magnate promueve e impulsa un modelo para la filantropía multimillonaria, aunque no cree que esta sea suficiente para abordar las mayores amenazas del mundo, las cuales serán logradas, según manifestó en su carta anual de fin de año, con los libres mercados bajo el resguardo de los gobiernos.

Control con impuestos más altos

Mientras Gates defendía a las empresas y la búsqueda de la riqueza, dijo en la sesión AMA de Reddit que los multimillonarios podrían "soportar" que se los mantuviera bajo control mediante impuestos más altos, y agregó que estaba "sorprendido" de que los impuestos no se hayan incrementado más al tiempo que reconoce que "las cosas son difíciles" para mucha gente.

"Me sorprende que no se hayan aumentado más los impuestos. Por ejemplo, las tasas de ganancias de capital podrían ser las mismas que las tasas de ingresos ordinarios. Sé que las cosas son difíciles para mucha gente", escribió.

'Giving Pledge' o compromiso de dar

Gates anunció el año pasado que planea dejar prácticamente todo su patrimonio a su fundación, con el fin de eventualmente eliminarse de la lista de las personas más ricas.

En 2010, Gates inició Giving Pledge con su ahora ex esposa Melinda French Gates y con Warren Buffett. El compromiso, que comenzó con 40 participantes, pide a los multimillonarios que lo firman que "se comprometan públicamente a dar la mayor parte de su riqueza a la filantropía, ya sea durante su vida o en sus testamentos". Hasta junio de 2022, el proyecto ha recibido 236 compromisos de 28 países.

Club 'Taxmenow'

Existen aquellas personas que se hicieron superricas por herencias, o por el motivo que fuese, y que son capaces de exigir a los gobiernos que les cobren una mayor tasa impositiva como una medida de "justicia". En este último caso, entra Marlene Engelhorn y su movimiento 'Taxmenow'.

El nombre de Marlene Engelhorn se hizo famoso cuando confesó que quería regalar el 90% de su herencia como una medida de "justicia distributiva". En cifras, la austroalemana, heredará una parte de los 4.040 millones de euros de la fortuna de su abuelo Friedrich Engelhorn, fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BASF, quien falleció en 1902.