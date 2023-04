Cuatro consejos de Bill Gates para organizar y mejorar tus finanzas personales

¿Qué consejo sobre finanzas personales podría dar una de las personas más ricas del mundo? Curiosamente, en el caso del Bill Gates, muchos de sus consejos van enfocados al ahorro y protegerse de posibles complicaciones.

A lo largo de su carrera como empresario, filántropo y hombre de negocios, Bill Gates se ha enfrentado a multitud de retos. De ellos ha hablado en distintas entrevistas, aquí repasamos varios de esos consejos:

Mirar a 10 años vista

"Siempre sobreestimamos el cambio que se producirá en los próximos dos años y subestimamos el cambio que se producirá en los próximos 10", dijo Gates una vez.

Invertir dinero y trabajar para alcanzar tus objetivos requiere tener un ojo puesto en lo que ocurrirá dentro de unos años. Es importante evitar las decisiones que denomina miopes a la hora de invertir, y pensar mejor a largo plazo.

Invierte en educación

Para Gates, no hay dinero mejor gastado que en formación y educación. Gates abandonó la universidad, sí, pero en un hilo de Reddit en el que participó en 2014, alguien le preguntó: "¿Cuál es tu mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?" Su respuesta: "Invierte en tu educación".

En un discurso de graduación (tardía) de Harvard en 2007, Gates reflexionó sobre su paso por la escuela. "Lo que recuerdo por encima de todo de Harvard era estar en medio de tanta energía e inteligencia. Podía ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre fue un reto. Fue un privilegio increíble, y aunque me fui pronto, me transformaron mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé", dijo entonces.

Trabajar para crear un fondo de emergencia antes de nada

Gates cuenta que tenía un hábito desde joven que aplicaba tanto a su vida privada como profesional: quería tener asegurado su nivel de vida y los gastos de su empresa durante 12 meses, teniendo accesible ese dinero, por lo que si lo invertía, lo hacía en mecanismos que le permitieran disponer de él siempre.

En ocasiones ha asegurado que piensa que a veces peca de precavido, pero que se sentía más seguro así.

Cuenta que le generaba ansiedad no disponer de ese fondo de emergencia tanto a nivel personal como en sus empresas. "Siempre tuve que tener cuidado de que no contratáramos a demasiada gente", dijo en una entrevista de 2017 en televisión. "Siempre me preocupaba porque la gente que trabajaba para mí era mayor que yo y tenía hijos, y siempre pensaba: '¿Y si no cobramos? ¿Podré hacer frente a la nómina?. Mi objetivo siempre ha sido adelantarme a una crisis".

Ser pesimista a corta plazo, optimista a largo

Y el último va encaminado también en pensar a largo plazo. Gates cree que en las finanzas, hay que ser equilibrado y no pecar de optimista o pesimista, sino combinar esas dos visiones a nuestro favor. Gates cree que, en finanzas, los optimistas solo pueden sobrevivir a largo plazo si son suficientemente pesimistas a corto plazo.

Según Gates, "ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista es el mejor enfoque para la mayoría de las personas". Gates cree que ahorrar como un pesimista es una forma de garantizar que siempre se disponga de un colchón financiero. Además, Gates recomienda invertir con optimismo una vez que se ha asegurado ese fondo algo que, por cierto, ha aprendido de su amigo Warren Buffet.

Por último, Gates siempre aconseja que invertir en educación y formación es el mejor uso que se le puede dar al dinero. En 2014, en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit un usuario le preguntó: "¿Cuál es su mejor consejo financiero para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?". Su respuesta fue "invierte en tu formación".