Bill Gates y el mejor consejo que le ha dado nunca Warren Buffett en sus 30 años de amistad

En el pasado mes de febrero, el presidente de Microsoft Bill Gates y el Primer Ministro británico Rishi Sunak tuvieron un encuentro en el que, con un ambiente informal, el segundo le leía al magnate las preguntas que había generado un robot de conversación que funciona mediante Inteligencia Artificial (IA).

Entre las preguntas de la IA, el bot preguntaba a Gates por el mejor consejo que haya recibido nunca, así como el impacto que este ha tenido en su vida. Fue aquí cuando el multimillonario rememoró las palabras del inversor Warren Buffett, amigo suyo desde hace muchos años.

Warren Buffett sobre la amistad

Así, de acuerdo con Bill Gates, el mejor consejo que ha recibido nunca trata sobre la amistad. "Warren Buffett me habló sobre cómo, al final, lo que importa es la consideración que tienen tus amigos de ti, y lo fuertes que son esas relaciones de amistad", explicaba el magnate.

La amistad de ambos multimillonarios, que data de hace tres décadas, implica una serie de intereses compartidos que van más allá de la riqueza. Por ejemplo, la filantropía de estos multimillonaios se hizo patente cuando cofundaron el The Giving Pledge. Esta campaña busca influenciar y animar a las personas más pudientes del mundo, para que donen buena parte de sus riquezas a causas filantrópicas. Con respecto al deporte, también comparten el golf como afición.

Cabe decir que no es la primera vez que Bill Gates comenta las lecciones que aprendió de Buffett, y las cuales van desde la inversión hasta la gestión del tiempo. Sin embargo, en varias ocasiones ha declarado que es precisamente el consejo sobre amistad aquel que más valora del inversor. "He aprendido muchas cosas de Warren en los últimos 25 años, pero puede que lo más importante sean sus palabras sobre de qué trata una amistad", escribía ya en 2016, en su blog GatesNotes.

La amistad y sus efectos en la salud

"A pesar de mantener un horario ajustado, Warren siempre encuentra tiempo para cuidar a sus amistades como poca otra gente que conozco hace. Coge el teléfono y llama para preguntar qué tal. A menudo me envía artículos que ha leído y que cree que me parecerán interesantes.

Y es que el inversor ha comentado en diversas ocasiones la importancia de escoger a buenos amigos, y de serlo uno mismo. En una charla con Gates que tuvo lugar en 2017 en la Universidad de Columbia, el mismo explicó que para él se traduce en rodearse de personas "que son mejores que tú", para inspirarse y aprender de ellos. Agregaba que "te moverás en la misma dirección que las personas con las que te asocias". Gates, por su parte, agregaba: "Algunos amigos sacan a reducir lo mejor de ti, por lo que es bueno invertir en esas relaciones".

De hecho, según un estudio realizado por la plataforma Comparably, las amistades que resultan significativas pueden servir de apoyo para la persona, incluso en el mundo profesional, mejorando la autoestima y la capacidad de resiliencia. Y por su parte, Mayo Clinica añade que mantener amistades largas y estables reduce el estrés y aumenta la felicidad, el bienestar y la salud del individuo.

"La prueba final de cómo has vivido"

Ambos multimillonarios poseen un patrimonio neto conjunto de 220.000 millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg. Estos, sin embargo, afirman que es la felicidad resultante de mantener buenas y duraderas amistades la que realmente indica el éxito personal.

Ya en 2001, Buffett afirmaba en un discurso en la Universidad de Georgia que: "Cuando llegas a mi edad, verdaderamente medirás el éxito en tu vida mediante el número de personas que deseas que te quieran, y que realmente te quieren".

Proseguía y sentenciaba, que: "Conozco a gente con mucho dinero, con secciones de hospital a su nombre y que de vez en cuando tienen cenas como homenaje, pero la verdad es que nadie les quiere. Si llegas a mi edad y nadie piensa bien de ti, entonces no me importa lo grande que sea tu cuenta bancaria, tu vida será un desastre. Esa es la prueba final de cómo has vivido tu vida".