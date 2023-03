Por esto es optimista de Bill Gates con el futuro, a pesar de las amenazas de las que advierte

Bill Gates, que ha publicado sus últimos libros centrándose en problemas de talla global como las pandemias o el cambio climático, lleva años alertando sobre su impacto en la sociedad humana y ha propuesto en dichas obras varias formas de afrontarlos. Pero a pesar del peligro del que habla, el multimillonario no es pesimista.

Recientemente comentó en una entrevista con el think tank Lowy Institute que estos desafíos, tanto para las presentes generaciones como para las futuras, no evitarán que quienes nazcan en las próximas décadas se encontrarán con un mundo mejor, no solo mejor que ahora, sino mejor que nunca en la historia humana. "Soy muy optimista con respecto a que será mejor nacer dentro de 20, 40 o 60 años antes que en cualquier momento del pasado", argumentaba.

¿Realmente va todo mal?

En dicho evento, Gates admitía que el mundo actual se enfrenta a desafíos colosales, siendo los más recientes la mala respuesta dada a la pandemia a nivel global y al calentamiento global. Y es que de acuerdo con la encuesta que la empresa de análisis y asesoramiento Gallup realizó en octubre, solo el 42% de los ciudadanos estadounidenses considera que los jóvenes de hoy vivirán mejor que sus padres. Este porcentaje es un 18% más bajo que en 2019, y la edición de 2022 indica que la sociedad cuenta con uno de los mayores niveles de pesimismo en tres décadas.

Sin embargo, el magnate y filántropo comentaba que ser pesimista es perderse la visión más amplia: "Es sencillo ser más negativo hacia estos acontecimientos y no es justo, en mi opinión", decía. Para él existen varias razones que invitan a la esperanza, tales como los avances en salud pública, destacando que en solo dos décadas los índices de mortalidad infantil global (en menores de 5 años) han caído a la mitad.

"La cantidad de innovaciones que en general mejorarán las condiciones de las personas serán dramáticas. Curaremos la obesidad, el cáncer y erradicaremos la poliomielitis", añadía Gates. En el mismo encuentro mencionaba también la posibilidad de que se desarrollen tecnologías más baratas y sostenibles de alcance global, o de los avances para apoyar a profesores y educadores, así como a sanitarios.

Una mirada al pasado

Además, el magnate y fundador de Microsoft pide simplemente mirar al pasado para darse cuenta del progreso humano. Pone como ejemplo la esperanza de vida hace 300 años, que de media no llegaba a los 40 años de edad, mientras que actualmente supera los 80 años en muchos países. "No importaba que fueses rey o súbdito, padecías una alta mortalidad infantil y los niveles de alfabetización eran extremadamente bajos. Por lo tanto, la innovación humana muestra un gran avance y cuenta una historia increíble", aseguraba.

Con estas declaraciones Bill Gates parecía estar de acuerdo con el multimillonario inversor Charlie Munger. En 2021, este explicó en una ocasión que le daba pena que la gente fuese menos feliz en general que en épocas pasadas y menos agraciadas. "Todo el mundo vive cinco veces mejor que en momentos de penurias previos", comentaba el inversor y amigo íntimo de Warren Buffett.

En dicha entrevista, Gates tampoco quiso pasar por alto los riesgos de la innovación, la cual para él no es solo sinónimo de avances. Una evolución científica y tecnológica puede dar paso a avances muy peligrosos, como las armas nucleares o el bioterrorismo. Por tanto, el multimillonario es optimista con el futuro, pero advierte que: "La modernidad también va de la mano con algunos riesgos".