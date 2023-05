Los perfiles profesionales especializados en efectos visuales (VFX) alcanzan una empleabilidad del 95%

Los efectos visuales (VFX) han consolidado su presencia en todo tipo de producciones audiovisuales, no solo en la industria del cine y la televisión, sino también en sectores como la publicidad y el marketing, el mundo de los eventos y exposiciones, los videojuegos y la industria del entretenimiento en su conjunto. El resultado es que el experto en efectos visuales es uno de los perfiles más demandados por la industria digital, y quienes se forman en esta disciplina alcanzan una empleabilidad del 95% en los seis meses posteriores a la finalización de sus estudios. Así lo asegura el Centro Universitario U-tad, considerado uno de los 25 centros más importantes del mundo donde estudiar animación, según Animation Magazine.

La industria de los VFX es un mercado en expansión que, según un reciente informe, adquirió un valor de 9.950 millones de dólares en 2022. Y se prevé que esta cifra se duplique en seis años, llegando a los 18.020 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual del 10,4% en este período. Por su parte, un estudio de PwC estima que los ingresos de la industria de entretenimiento y medios crecerán en España un 3,3% hasta 2024, por encima de la media global del 2,8%. Esto significa que aumentará también la demanda de profesionales especializados. La consultora calcula que serán más de 18.000 los expertos con formación académica que requerirá cada año esta industria para la producción de contenidos de ficción.

Los VFX utilizan diversas técnicas, como la animación, las simulaciones de materia (fuego, colisiones, pelo, etc.), el modelado 3D o la composición digital para conseguir resultados espectaculares. "Los efectos visuales sirven tanto para crear cosas que no existen, como hacer que nieve en verano, como para invisibilizar cosas que sí existen, como conseguir que no se note la respiración de un actor cuando su personaje yace muerto. Hoy se usan hasta en telenovelas de época y en anuncios de detergentes. Pero, desgraciadamente, el crecimiento de este mercado no se está acompañando de una oferta formativa acorde con las necesidades del sector y con la progresiva demanda de profesionales", explica Gonzalo Martín, coordinador académico del Grado Oficial en Efectos Visuales en el Centro Universitario U-tad.

Con el fin de proporcionar una formación altamente especializada y adaptada a los requerimientos actuales y futuros de la industria digital, el Centro Universitario U-tad ofrece el primer grado oficial en Efectos Visuales de España para el curso académico 2023-24. Asimismo, también cuenta con un programa de postgrado en esta área, el Máster en Composición Digital para VFX.

"A nivel internacional se valora muchísimo el talento y la creatividad de los profesionales españoles, pero estas cualidades han de complementarse con una formación especializada en los procedimientos y técnicas que hoy día demanda la industria de la creación de contenidos audiovisuales. Con estos conocimientos, nuestros alumnos estarán preparados para abrirse camino, como ya ocurre, en estudios internacionales de primer nivel, dado que hoy día esta profesión está totalmente deslocalizada, y es posible trabajar desde cualquier parte del mundo", apunta Gonzalo Martín.

Los alumnos de U-tad que ya han cursado el Máster en Composición Digital para VFX están trabajando en importantes compañías de efectos visuales como ILM (Industrial Light & Magic, fundada por George Lucas), Weta FX, SSVFX, Rise FX, Orca Studios, El Ranchito, etc. y han formado parte de superproducciones como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Avatar: El sentido del agua, Thor: Love and Thunder, Spider-Man: No Way Home y el próximo estreno de Los caballeros del zodiaco.