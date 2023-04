Arranca la III edición de 'Plan Circular' con el objetivo de impulsar la empleabilidad

ID Bootcamps, división tecnológica de la escuela ID Digital School, se alía con la Fundación Universia, quien cuenta con el respaldo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, para entrar en la III edición del Plan Circular Fundación Universia, una alternativa de pago innovadora y responsable, comprometida con la alta empleabilidad de estudiantes y profesionales, mediante el acceso a un bootcamp o programa de entrenamiento intensivo en competencias digitales como los que ofrece ID Bootcamps.

El Plan Circular Fundación Universia se consolida como una solución de pago responsable donde el 100% del dinero devuelto por el estudiante irá destinado a la formación de más estudiantes, permitiendo a otras personas alcanzar sus metas.

Fundación Universia anticipará el coste del bootcamp a los estudiantes que se formen con ID Bootcamps. Estas personas no tendrán que abonar nada hasta que consigan un empleo por encima de los 18.000 euros brutos anuales. Una vez sean contratados, el importe del curso será devuelto en pequeñas cuotas mensuales, con un vencimiento de 60 meses, sin intereses (no es un préstamo, ni un crédito).

'Bootcamps' y empleabilidad

El Plan Circular es una oportunidad para aquellas personas que buscan comprometerse con su crecimiento profesional dando un giro a su carrera para entrar en el sector tecnológico a través de los bootcamps. ID Bootcamps cuenta con una asesoría profesional que se encarga de acompañar a sus alumnos desde el mismo momento de la matrícula hasta que acceden al mercado tecnológico a través de charlas especializadas, el contacto directo con empresas del sector, así como tutorías individuales de seguimiento.

Según los datos del estudio de empleabilidad de ID Bootcamps, el 97% de los alumnos que cursaron los bootcamps de desarrollo web Full Stack o Data Science y Machine Learning consiguieron alcanzar el cambio profesional que se propusieron al matricularse en la escuela entrando en empresas tecnológicas y con contratos indefinidos en su mayoría, lo que refleja el éxito tanto de los estudiantes como de la formación recibida.

La metodología tipo bootcamp se basa en un modelo de aprendizaje learning by doing, orientado a obtener habilidades prácticas en un plazo de tres meses en el caso de los bootcamps a tiempo completo. Esta formación no requiere de experiencia ni conocimientos previos en la materia y es una vía rápida, eficaz e innovadora para adquirir conocimientos digitales de forma intensiva, lo que permite reorientar la carrera profesional en poco tiempo, siempre contando con una alta implicación por parte de quien inicie esta formación. Una tendencia formativa conectada con la transformación digital actual de las empresas y sus principales demandas en cuanto a perfiles profesionales.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al soporte de la Unión Europea, a través de la garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El objetivo del FEIE es ayudar con financiación de apoyo e implementar inversiones productivas en la Unión Europea, así como asegurar un aumento del acceso a la financiación.

La Red Española del Pacto Mundial ha incluido Plan Circular?Fundación Universia, en?la plataforma COMparte, como Buena práctica en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (Educación de calidad) y 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).