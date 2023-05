El Ibex recorta su beneficio un 11% hasta marzo por el 'efecto Arcelor'

Las empresas del Ibex vuelven a reducir su beneficio. Después de un descenso del 7% del resultado durante el ejercicio 2022, el selecto grupo acumula unas ganancias de 11.055 millones de euros en solo los tres primeros meses del año, un 11% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando el beneficio de selectivo alcanzaba los 12.429 millones. A esta cifra faltaría añadirle los resultados de Inditex, ACS y Colonial, que aún no han divulgado sus cuentas, y los de Naturgy, Ferrovial, Acciona y Acciona Energía, que no publican datos de beneficio del primer trimestre.

De las 28 firmas del Ibex que han presentado sus cuentas financieras, son 12 las que han reducido su beneficio en el primer trimestre. No obstante, la caída de ArcerlorMittal es la más notable, pues ha recortado su resultado un 73,3%. La compañía ha dejado de ganar 2.000 millones de euros y ha situado sus ganancias en 1.002 millones hasta marzo de 2023. Sin esta compañía, el beneficio total sería bien distinto, pues alcanzarían los 8.670 millones en 2022 y los 10.053 millones en 2023, es decir, el Ibex aumentaría sus ganancias un 16%. No obstante, desde ArcerlorMittal aseguran que se han visto muy perjudicados por los precios de la energía. Sin embargo, también afirman que, aunque la situación ya se ha normalizado y han cerrado contratos por un elevado valor, esto todavía no ha repercutido en las cuentas y esperan que la rentabilidad mejore en el segundo trimestre.

En la otra cara de la moneda, hay 11 empresas que han aumentado su beneficio con respecto al primer trimestre del año anterior. Encabezando este ranking figura Amadeus. La compañía ha pasado de tener un beneficio de 95 millones a 273 millones en 2023 gracias a la progresiva recuperación de los viajes y la movilidad aérea. Le sigue de cerca Logista que en su segundo trimestre —su año fiscal empieza en octubre— ha logrado unas ganancias de 67,6 millones, un 87% más. Esto se debe a que el grupo compró varias empresas que se están consolidando ahora. Así, Logista dispone del 60% de Transportes El Mosca, del 100% de Carbó Collbatallé y del 70% de Speedlink Worlwide Express.

El último puesto del ranking lo ocupa Endesa, que ha obtenido un resultado de 594 millones en el primer trimestre del año, un 75,7 % más, debido al descenso de los precios mayoristas del gas respecto a un año antes.

Los beneficios de la gran banca se han visto afectados por el impuestazo. A pesar de este comienzo de año algo agridulce, los seis bancos que forman parte del selectivo grupo han conseguido un beneficio de 5.696 millones de euros hasta marzo, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior. El banco Santander vuelve a encabezar el ranking con unas ganancias de 2.571 millones, lo que supone cifras récord para este periodo del año pese a que el gravamen temporal impuesto por el Gobierno ha sido finalmente de 224 millones para la entidad.

Le siguen de cerca BBVA, el banco que más ha incrementado sus ganancias hasta marzo. En concreto un 39%, por lo que ha pasado de 1.325 millones hasta 1.846 millones en el primer trimestre del 2023. En tercera posición, y cerrando este podio, está CaixaBank, con 855 millones y un crecimiento del 21% con respecto al mismo periodo del 2022. Además, aunque las ganancias del banco Sabadell han caído casi un 4%, sigue manteniendo un resultado de 205 millones de euros. Por otro lado, Bankinter y Unicaja han cerrado el primer trimestre con unas ganancias de 185 millones y de 34 millones, respectivamente.

Iberdrola y Repsol lideran

Las energéticas acumulan un beneficio de 3.450 millones de euros, lo que supone un 12,7% más. Iberdrola y Repsol vuelven a coronarse como las compañías con más ganancias en el primer trimestre. Así, la empresa dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha conseguido un resultado de 1.485 millones, un 40% más. Esto responde a la mayor producción hidráulica y nuclear, al crecimiento de las ventas, a compras de energía a precios mucho más bajos que el año pasado y al efecto positivo en la gestión del gas con respecto a los tres primeros meses de 2022. Las ganancias de Repsol, por otro lado, han retrocedido un 20%, hasta situarse en 1.112 millones. En este caso, se debe principalmente a la caída de los precios del petróleo.

Sin salir del ámbito energético, y al margen de Endesa –ya referida–, Red Eléctrica cerró el primer trimestre con 180 millones de beneficio. El grupo indicó que este resultado, en línea con sus previsiones, "está vinculado principalmente al buen desempeño de las operaciones internacionales de transporte de electricidad". Enagás obtuvo un beneficio de 54,6 millones, en la línea con su objetivo anual para alcanzar de un resultado entre los 310 y 320 millones. Y por último, Solaria incrementó un 21% sus ganancias, hasta situarlas en casi 25 millones hasta marzo.

Los ingresos crecen un 4,4%

Las compañías del Ibex registraron en los tres primeros meses del año unos ingresos conjuntos de 95.961 millones de euros, lo que supone incrementar la facturación del mismo periodo del año anterior en un 4,47%. Este crecimiento, sin embargo, supone desacelerar la evolución de 2022, cuando las ventas del conjunto del Ibex mejoraron más del 30%. El podio lo ocupan IAG, Meliá Hotels y Amadeus. En el caso de IAG, los ingresos aumentaron 2.386 millones de euros con respecto al primer trimestre de 2022, hasta alcanzar 5.041 millones. Esto se debe al aumento del 46% de la capacidad operada y a la mejora de ingresos unitarios de pasaje, que mejoraron un 30% respecto a 2022. La compañía resalta que el tráfico de ocio registró un comportamiento "especialmente bueno", si bien el tráfico de negocios está recuperándose de forma más lenta.

Algo similar a ocurrido con la hotelera que ha registrado unos ingresos de 396,1 millones hasta marzo de 2023, un 45,9% más que en el mismo periodo del 2022. Además, de cara al segundo trimestre, prevé unos que los datos mejores gracias al tráfico turístico de la Semana Santa. El alza en los ingresos de Amadeus también está ligado a la progresiva recuperación de los viajes y la movilidad aérea. La compañía ha pasado de tener una facturación de 917 millones a 1.311 millones en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento de 43%.