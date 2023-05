El consejo del Banco de España si detectas en tu cuenta un pago que no reconoces

Con la facilidad para hacer pagos en la actualidad, ya sea utilizando la tarjeta de crédito de forma física o incluso desde el móvil, es fácil que muchas personas tengan gastos que ni siquiera recuerden poco tiempo después. Muchas veces, estas transacciones implican cantidades insignificantes. Pero también cabe la posibilidad de que un día aparezca un cobro que no ha sido autorizado, que no se reconozca porque efectivamente la transacción no tuvo lugar.

Comunicárselo a la entidad cuanto antes

Si al repasar los movimientos de la cuenta corriente uno detecta un cobro erróneo, por ejemplo una operación mal ejecutada o un pago del que no se tiene constancia, entonces el Banco de España recomienda hablar cuanto antes con la propia entidad bancaria.

La misma está obligada a mostrar a su cliente que la operación está autenticada, exactamente registrada y contabilizada, evitando cualquier tipo de problema o fallo técnico. Sin embargo, la máxima autoridad bancaria española recomienda pensar en una serie de consideraciones:

1. Es necesario reclamar al Servicio de Atención al Cliente (SAC) del banco. Así se obtendrá del mismo el documento que muestre que el pago fue debidamente autorizado, o la ejecución de la operación que haya sido realizada por la tarjeta.

2. Cabe advertir de que, mientras se tramita dicha reclamación, la entidad bancaria debe informar de que un abono interino por la cantidad reclamada es provisional. Esto, en caso de que dicho abono se realice. Y es que existe la posibilidad de que se vuelva a cargar el importe de la compra tras realizarse todas las comprobaciones, en caso de que este sea efectivamente correcto y no erróneo.

3. Si finalmente el banco demuestra la adecuada autenticación de la operación, y adjunta la documentación necesaria para demostrarlo, entonces este debe realizar el cargo en la cuenta de la persona cuanto antes.

Problemas con un cargo duplicado

Pero existe también la posibilidad de recibir un cargo en dos o incluso más ocasiones, tal y como indica el Banco de España. Esta clase errores puede suceder en escenarios tan variopintos como pagando un billete para el metro, tras hacer la compra o en un restaurante.

Lo primero, cabe decir que todo banco estará obligado a informar a su cliente para cargar cualquier pago en su cuenta, y obtener así una autorización previa del mismo. Al suceder el escenario arriba mencionado, es obvio que uno de los cobros será incorrecto, por lo que el BdE indica que la persona afectada cuenta con varios derechos.

-Primero, cabe decir que si bien el titular de la cuenta tiene un plazo de tres meses desde la fecha del cargo para comunicarlo, es recomendable hacerlo cuanto antes.

-La entidad debe devolver el importe cobrado sin autorización de inmediato, una vez se le haya notificado este problema.

-Si existe una duda o falta de acuerdo entre la persona y el banco, el BdE indica que siempre pesará sobre este último la obligatoria labor de aportar documentación justificativa sobre todas y cada una de las operaciones en la cuenta. Esto es así porque no se puede invertir la carga de la prueba, y obligar al cliente a demostrar cómo funciona el sistema sin haberlo creado y, probablemente, sin saber cómo funciona.

Además, como último recurso el BdE ofrece un portal para reclamar ante una actuación indebida del banco, o bien si el problema no se ha solucionado.