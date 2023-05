Warren Buffett y Charlie Munger sobre Elon Musk: "No queremos competir con él. No queremos tanto fracaso"

La reunión anual de Berkshire Hathaway del pasado sábado se detuvo un momento para hablar de Elon Musk. Y es que el CEO del conglomerado, Warren Buffett, y su vicepresidente, Charlie Munger, dirigieron sus opiniones a la figura del dueño de Tesla y SpaceX y Twitter, tras la pregunta de un miembro del encuentro de accionistas.

Este fin de semana, el legendario inversionista ofreció su opinión sobre el controversial propietario de Twitter. Y es que sólo tuvo elogios para Elon Musk, pese que considera que tienen modelos y visiones muy distintas.

"Elon es un tipo brillante, brillante", dijo el CEO de Berkshire durante la sesión de preguntas y respuestas de la reunión anual del conglomerado y que fueron recogidas por Fortune. "Él sueña con cosas, y sus sueños tienen una base", agregó.

En este contexto, también se le preguntó a Charlie Munger, sentado junto a Buffett, si Musk se sobreestima a sí mismo. "Bueno, sí, creo que Elon Musk se sobreestima a sí mismo, pero tiene mucho talento", respondió Munger. "Él no habría logrado lo que tiene en la vida si no hubiera intentado objetivos irrazonablemente extremos. Le gusta asumir el trabajo imposible y hacerlo".

Sin embargo, Munger afirmó que "somos diferentes. Warren y yo estamos buscando el trabajo fácil que podamos identificar". "Sí, si podemos hacerlo jugando Tic-Tac-Toe, lo haremos, ya sabes", estuvo de acuerdo Buffett. "No queremos competir con Elon en muchas cosas". "No queremos tanto fracaso", agregó Munger, lo que provocó la risa de la audiencia.

¿Fanatismo?

Buffett se refirió sobre la vida del dueño de Twitter. "Las actividades de Elon se apoderan de su vida de una manera que simplemente no nos encaja. Pero hay cosas importantes hechas por Elon. Y requiere, fanatismo...no, no es esa la palabra". "Sí, es la palabra", intervino Munger, provocando risas de nuevo.

"Bueno, no es exactamente la palabra", manifestó Buffett, "pero es una dedicación a resolver lo imposible, y de vez en cuando lo hará. Pero sería una tortura para mí o para Charlie. Me gusta la forma en que estoy viviendo, y no me gustaría estar en los suyos, pero él tampoco disfrutaría estar en mis zapatos", añadió.

Musk sobre los dueños de Berkshire

Tras los dichos de ambos multimillonarios, Musk tuiteó el sábado que apreciaba las "amables palabras de Warren & Charlie". Musk explicó a Time en su entrevista de Persona del Año en diciembre de 2021, que no querría el trabajo del 'Oráculo de Omaha' porque lo considera "aburrido".