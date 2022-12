Reichart (Ceo de A22 Sports):"Hemos logrado que la UEFA no sancione a los clubes con los que negociamos"

El proyecto de la Superliga sigue en vías de negociación y han establecido una mesa de debate con la UEFA. "Lo único que hemos conseguido de momento es que la UEFA no sanciones a los clubes con los que estamos en contacto", alega el consejero delegado de A22 Sports Managent, Bernd Reichart.

Desde A22 Sports lo consideran un 'hito', ya que la UEFA siempre ha amenazado abiertamente a que aquellos clubes que participaran la Superliga quedarían expulsados de cualquier otra competición organizada por esta organización o por la FIFA.

"El debate está siendo duro con quienes realmente quieren debatir. La UEFA tiene miedo al cambio, ellos tienen una situación muy cómoda. No tienen gasto, no tienen riesgo empresarial y no tienen porque innovar. Todo lo que tienen viene del sudor de los clubes a los que no hacen participes. La UEFA dice ser el dueño del fútbol", asegura Reichart. En relación con esto, el propio presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, durante una entrevista a Sportin SOS en octubre de este año alego que "la UEFA es una corporación comercial. Tenemos futbol todos los días y somos uno de los autogobiernos del fútbol".

El caso de la Superliga está a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ante esto, Reichart asegura que "aceptaremos lo que dictamine el tribunal. No obstante, estamos en vías de diálogo con autoridades políticas como Bruselas. Además, la Superliga es una necesidad estructural por lo que nos adaptaremos a la realidad del momento".

"El fútbol actual tiene tres problemas de base. La competición europea puede aportar más, necesitamos enganchar con las nuevas generaciones y afrontar los mejores partidos cada semana. Otro sería la sostenibilidad financiera de los clubes y, por supuesto, la necesidad de gobernanza moderna", explica el CEO.

La visión de los clubes

De los 12 clubes que impulsaron la creación de la Superliga europea de fútbol, nueve anunciaron su retirada. "Estamos en vías de comunicación con diversos clubes. Estamos anotando sus intereses y muchos nos perciben como un soplo de aire fresco para el fútbol. Estamos recogiendo sus voces. De hecho, hay muchos clubes con los que estamos hablando que se han sorprendido, ya que se piensan que la Superliga es un proyecto elitista. Esto no es así", defiende el CEO de A22 Sport. Ante la pregunta de cuales son estos clubes, desde A22 Sprots han respondido que "los clubes están dispuestos a escucharnos y a que dialoguemos, pero prefieren que sean reuniones confidenciales y lo respetamos".

En defensa de la Superliga el consejo delegado ha resaltado que deben ser los clubes quienes decidan su futuro, ya que ellos aportan a los jugadores, el espectáculo, la emoción y la infraestructura necesaria. Para defenderse de las dudas que ocasiona este proyecto a los espectadores, Reichart pide una oportunidad. "Estamos trabajando para que la experiencia de los fans mejore", recalca el mismo.