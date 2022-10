La política exterior de Musk: de enfadar a Ucrania a proponer que China controle Taiwán

El CEO de Tesla, Elon Musk, es considerado por algunos un 'hombre del Renacimiento', al prodigarse en tantas materias. Por si los coches eléctricos, los satélites, las criptomonedas, las redes sociales o la ingeniería biomédica fueran poco, Musk ahora toca una nueva disciplina: la política exterior.

Hace unos meses no pasaron desapercibidas sus palabras retando a una pelea nada menos que al presidente ruso, Vladímir Putin. Sin embargo, en los últimos días, Musk parece haber afilado sus directrices geopolíticas.

Sus recientes comentarios sobre la invasión rusa de Ucrania y las tensiones entre China y Taiwán han demostrado los riesgos de la diplomacia pública de un multimillonario con complejos intereses empresariales en todo el mundo.

El Financial Times publicó el viernes un perfil en el que Musk proponía su propia solución para las tensiones entre China y Taiwán: ceder parte del control a Pekín. Taiwán se gobierna de forma independiente, pero China considera la isla parte de su territorio. También dijo que Pekín ha pedido garantías de que no ofrecerá el servicio de Internet Starlink de SpaceX en China.

"Mi recomendación sería crear una zona administrativa especial para Taiwán que sea razonablemente aceptable, aunque probablemente no haga feliz a todo el mundo", dijo Musk al periódico. "Y es posible, y creo que probablemente, de hecho, que podrían tener un acuerdo que sea más indulgente que Hong Kong".

Los comentarios son importantes porque Tesla tiene una planta de automóviles en Shanghai. Al mismo tiempo, SpaceX está desarrollando Starlink, un servicio de Internet por satélite que ha demostrado ser un activo militar en la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia.

Las declaraciones tampoco coinciden con la política de EEUU. El presidente Joe Biden ha dicho que su país defenderá a Taiwán en caso de invasión china. El presidente también ha dicho que EEUU mantiene su política de "una sola China", en la que ha evitado reconocer formalmente al gobierno de Taipei o proporcionarle una garantía de seguridad vinculante.

El viceministro del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, Chiu Chui-cheng, dijo el sábado en un mensaje de texto que la isla no aceptaría la propuesta presentada por Musk "basada en intereses de inversión para convertir un país democrático en una administración especial". El papel crucial que desempeña Taiwán en la política democrática regional y en la tecnología y la economía mundiales no es producto de transacciones comerciales, dijo.

"Taiwán tiene una ventaja en la cadena de suministro de chips y tecnología y ha trabajado durante mucho tiempo con Tesla", dijo Chiu. "Damos la bienvenida al señor Musk y a otros líderes empresariales mundiales para que visiten Taiwán y vean por sí mismos la democracia, la libertad y la innovación de Taiwán".

Chao Tien-lin, legislador del gobernante Partido Democrático Progresista, propuso en su página de Facebook que los taiwaneses boicoteen indefinidamente a Tesla si Musk no cambia de opinión.

China dijo que sigue adhiriéndose a la política básica de "reunificación pacífica y un país, dos sistemas" en Taiwán, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa regular el sábado. China "aplastará decididamente" cualquier intento separatista de independencia de Taiwán o de injerencia externa, dijo.

A principios de esta semana, Musk enfureció al presidente ucraniano Volodímir Zelenski al tuitear un plan de "paz" en el que instaba a Ucrania a buscar un acuerdo negociado con Rusia que incluyera la cesión definitiva de Crimea. Zelenskiy respondió en Twitter preguntado a sus seguidores qué Musk les gustaba más, si uno que apoyara a Ucrania o uno que apoyara a Rusia.

