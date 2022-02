El informe sobre las fiestas en Downing Street denuncia "fallos de liderazgo" en el gobierno de Boris Johnson

El informe de Sue Gray sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia ha concluido que el gobierno de Boris Johnson incurrió en "fallos de liderazgo y juicio", al tiempo que ha incidido en que el comportamiento del Ejecutivo en torno a las reuniones "es difícil de justificar".

"Al menos algunas de las reuniones en cuestión representan un grave incumplimiento no sólo de los altos estándares que se esperan de quienes trabajan en el corazón del gobierno, sino también de los estándares que se esperan de toda la población británica en ese momento", escribe la alta funcionaria Sue Gray en el esperado informe, entregado este lunes.

"A veces parece que se pensó demasiado poco en lo que estaba ocurriendo en todo el país al considerar la conveniencia de algunas de estas reuniones, los riesgos que presentaban para la salud pública y la forma en que podrían aparecer ante el público. Hubo fallos de liderazgo y de juicio por parte de diferentes partes del Número 10 y de la Oficina del Gabinete en diferentes momentos. No se debería haber permitido la celebración de algunos de los eventos. No se debería haber permitido que otros acontecimientos se desarrollaran como lo hicieron", hace énfasis Gray.

"El consumo excesivo de alcohol no es apropiado en un lugar de trabajo profesional en ningún momento. Deben tomarse medidas para garantizar que todos los departamentos gubernamentales tengan una política clara y sólida sobre el consumo de alcohol en el lugar de trabajo", añade la alta funcionaria en su escrito, según recoge The Guardian.

Aunque una investigación policial paralela obliga a Gray a excluir sus conclusiones sobre las acusaciones más perjudiciales contra Johnson y su equipo, la publicación de su informe sigue representando un momento de peligro político para el primer ministro británico.

Johnson, ante los diputados: "Lo siento. Lo entiendo y lo arreglaré. Debemos aprender"

Al poco de conocerse el informe, el propio Johnson ha hablado ante la Cámara de los Comunes. Tras agradecer a Gray el trabajo dedicado al informe, el primer ministro ha comenzado diciendo "lo siento" y lamentando que no ha actuado bien. "No sirve de nada decir que esto o aquello estaba dentro de las normas", ha dicho asegurando entender el enfado de la ciudadanía. En su intervención ha quedado claro que no dimitirá pese al clima adverso.

Johnson ha prometido que creará la Oficina del Primer Ministro en el número 10 de Downing Street con un secretario permanente argumentando que no basta con pedir perdón y que "debemos aprender". Al tiempo que ha pedido no sacar conclusiones anticipadas del hecho de que la policía esté investigando, ha hecho hincapié en que va a poner orden en Downing Street a partir de ahora.

El premier también ha enfatizado que revisará los códigos de conducta de los funcionarios y asesores. De la misma manera, ha insistido en que anunciará más medidas para reforzar el funcionamiento del Número 10. "Lo entiendo y lo arreglaré", ha vuelto a referir sobre la indignación en la opinión pública.

Johnson está tratando de poner fin al constante goteo de acusaciones por este caso relacionado con fiestas en Downing Street, apodado 'partygate' por los medios de comunicación británicos. Estas acusaciones han socavado su liderazgo en los últimos meses, llevando a algunos legisladores dentro de los propios conservadores a hablar abiertamente de derrocar al primer ministro a través de una moción de censura.

Gray lleva desde diciembre investigando los informes de más de una docena de eventos que aparentemente infringen las normas en la oficina de Johnson y en otros departamentos del Gobierno en 2020 y 2021, en un momento en el que se prohibieron las reuniones como parte de las restricciones para hacer frente al covid-19.

Gray se estaba preparando para publicar su informe la semana pasada antes de que la Policía Metropolitana de Londres dijera que estaba abriendo su propia investigación sobre las acusaciones más graves. El viernes, la policía emitió un comunicado en el que decía que había pedido a Gray que sólo hiciera una "mínima referencia" a los hechos que están investigando. Según el informe de hoy, la Policía Metropolitana está investigando 12 eventos, cuatro menos que los de la pesquisa publicada este lunes.