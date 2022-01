Qué significa en un test de antígenos una línea positiva pero casi imperceptible

Ya con los test de antígenos regularizados en su precio, a un máximo de 2,94 euros la unidad en España, estos siguen siendo hoy en día uno de los productos más demandados en cualquier comercio. Eso sí, en su caso solo posibles de adquirir en farmacias, por el rechazo del Gobierno a la venta en supermercados, conocer su funcionamiento es esencial para poder detectar un posible contagio de coronavirus.

Pese a que el pico más alto de contagios y pruebas parece que ya ha pasado, con el fin de las festividades por Navidad, cuando se incrementó una demanda hasta el punto de no haber stock de test en las farmacias, las pruebas de antígenos siguen siendo de lo más buscado día a día. Unos exámenes que cualquier persona se puede hacer en casa, y con el que puede saber a ciencia casi cierta si ha contraído la covid-19 o no.

Y es que pese a que el resultado puede determinar incluso una baja laboral, según la comunidad pues las hay que exigen una PCR, este no es 100% real. Por ello se recomienda una prueba más exigente, como es la PCR realizada en un centro de salud, para poder aclarar si una persona está en su pico más alto de contagio o ha superado ya la enfermedad.

¿Qué significa que la raya casi no se vea en un test de antígenos?

Un positivo o negativo que se determina según se marquen o no las dos rayas que tiene un test de antígenos. Mientras que una 'C' (control) debe ser fija para demostrar que la prueba se ha hecho correctamente, si no aparece se considera inválida, la otra, 'T' (test) es la que determina la presencia del SARS-CoV-2.

De esta forma, si queda reflejada se considera que una persona tiene registros de coronavirus pero cabe la posibilidad de que esa línea sea casi imperceptible. Un positivo también, a ojos del test, pero que marca que la existencia de covid-19 en el organismo es mínima.

Es decir, por lo general refleja que la persona es prácticamente ya negativa, tiene poca carga viral y poca capacidad de contagio, pero debe guardar aún cuarentena por precaución. En estos casos, se recomienda repetir el test pasadas cerca de 24 horas, para confirmar si la línea ya desaparece y por lo tanto se ha superado la enfermedad.