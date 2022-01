Este es el plazo a partir del cuál debería vacunarse un infectado por ómicron

Ya con la autorización del Ministerio de Sanidad de extender la tercera dosis de la vacuna para todos los jóvenes, muchas de las personas que durante los últimos días han pasado la covid-19 aguardan a su momento de vacunación. Un tiempo que debe tomarse con cautela y es que ómicron, pese a ser menos efectiva, también deja un gran número de anticuerpos por lo que no es recomendable inocularse nada más haber superado el contagio.

El último recuento llevado a cabo en España ha dejado la friolera de más de 70.000 casos positivos en las últimas 24 horas. Las consecuencias de la variante ómicron, que es mucho más efectiva de propagarse, y contra la que la vacuna no inmuniza aunque sí disminuye sus efectos.

Por ello la importancia de tener el mayor número posible de personas vacunadas, de cara a evitar el colapso en hospitales con casos muy graves. Sin embargo, y como sucediese desde que se aprobó la primera vacuna, toda persona contagiada debe esperar un determinado plazo hasta poder administrarse una dosis.

Este es el tiempo que debe pasar antes de la tercera dosis si se estuvo contagiado de covid-19

Esto se explica puesto que al pasar la enfermedad, lo normal es que el organismo genera anticuerpos que no necesitan de una vacuna para introducirse. También con la variante ómicron y la tercera dosis, el Ministerio de Sanidad da unos determinados plazos según el grupo poblacional.

Pese a que en un inicio se consideraba el pasar el virus como una dosis, con la llegada de la tercera pauta este protocolo ha cambiado para los mayores de 40 años. No para los jóvenes, a los que no se recomienda inocularse de nuevo hasta que no pasen varios meses y se compruebe la efectividad de los anticuerpos, esto es lo que se fija según fuese Moderna o Pfizer o AstraZeneca o Janssen:

- Para los vacunados con Moderna o Pfizer, que se hayan contagiado antes de la tercera dosis, por lo que ya tenían la anterior pauta completa, una vez se compruebe que su estado de salud es satisfactorio, sobre todo en mayores de 65 años, recibirán la tercera dosis pasados los tres meses.

- Para los vacunados con AstraZeneca o Janssen, que se hayan contagiado antes de la tercera dosis, por lo que ya tenían la anterior pauta completa, una vez se compruebe que su estado de salud es satisfactorio, sobre todo en mayores de 65 años, recibirán la tercera dosis pasados los seis meses.

- Además, para el personal de riesgo, las autoridades aprueban la inoculación con la tercera dosis una vez hayan pasado los 28 días desde que se superó el contagio. Eso sí, para ello deben presentar un buen estado físico y no haber sufrido problemas serios con el contagio por ómicron.