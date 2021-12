Cohetes de SpaceX sostenibles: Elon Musk quiere utilizar el dióxido de carbono de la atmosfera como combustible

Elon Musk quiere hacer de la contienda por conquistar el espacio una cruzada por salvar al planeta de las consecuencias del cambio climático. El CEO de Tesla se ha propuesto extraer el dióxido de carbono de la atmósfera terrestre y utilizarlo como combustible para los cohetes de SpaceX. Una curiosa forma de aplicar la Regla de las Tres Erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

El hombre más rico del mundo, y Persona del Año según la revista Time, ha hecho público su proyecto a través de su red social predilecta, Twitter. En el mensaje colgado en su cuenta oficial, Musk asegura también que el uso de los gases de efecto invernadero será clave para impulsar los viajes tripulados por humanos a Marte, como el que espera que tenga lugar en 2026.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.