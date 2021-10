Sale a la venta una nueva remesa de pisos de banco con descuentos del 30%

elEconomista Madrid

El portal inmobiliario Idealista recoge la salida a venta de una nueva selección de pisos de bancos, en concreto, de Unicaja Banco y Haya Real Estate. Se trata de una remesa de hasta 2.200 viviendas con descuentos de hasta el 30%.

Los inmuebles seleccionados, explica Idealista, se encuentran mayoritariamente en las capitales de provincia, ciudades dormitorio y pequeñas poblaciones de comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura. Además, la oferta incluye mayoritariamente inmuebles residenciales, dado que el 65% del total son viviendas (cerca de 1.500 unidades), siendo el 23% plazas de garaje y un 12% trasteros.

La campaña ha sido bautizada como Siente la paz de encontrar tu nuevo hogar y se mantendrá las rebajas de precios hasta el 31 de diciembre. En cuanto a los precios, la oferta incluye casas de pueblo desde 11.000 euros hasta chalets y pisos que superan los 250.000 euros.

Qué tener en cuenta antes de comprar un piso de banco

En un contexto de crisis tras el parón económico que supuso el confinamiento por el coronavirus, algunos bancos optaron por vender los pisos que tienen en su cartera a precios que, de acuerdo con sus anuncios, tienen un descuento del 70%. Sin embargo, el comparador HelpMyCash explica que hay que tener una serie de cautelas antes de adquirir propiedades como esta.

1. ¿Es de verdad una oferta? El primer consejo es comprobar que ese descuento es real. Tras las ofertas de los bancos pueden esconderse propiedades que se han devaluado en los últimos tiempos. Un ejemplo es recurrente: con la crisis financiera, los bancos recibieron muchos pisos por impagos de hipotecas que se ofrecieron a precios muy superiores a los actuales. Por tal razón, desde HelpMyCash aconsejan comparar el piso con otros de características similares con el fin de saber si tras ese descuento hay una operación de maquillaje.

2. Comprobar posibles desperfectos. Otra de las razones que pueden ayudar a comprender el bajo precio de un inmueble es su estado actual. Existe la posibilidad de que, tras una cuantía asequible estén desperfectos que después el comprador tenga que asumir, lo que elevaría el coste de la vivienda. Con el paso de los años, hipotéticas ocupaciones o daños de los últimos propietarios, las reparaciones reducirían, en la práctica, esa rebaja anunciada por el banco.

Así, es recomendable visitar el piso para cerciorarse de que no tiene daños o, si los tiene, que no sean demasiado graves para que la compra merezca la pena. De la misma manera, se insta a pedir a los bancos los documentos que acrediten que el piso no tiene cargas económicas de ningún tipo, como impagos de facturas o impuestos.