Alerta de ciberseguridad por 'mails' y SMS fraudulentos de CaixaBank, Santander y BBVA

elEconomista Madrid

La Oficina de Seguridad del Internauta, dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha alertado de varias campañas de envío de correos electrónicos (phishing) y SMS (smishing) fraudulentos que suplantan a entidades bancarias como CaixaBank, Santander y BBVA. El objetivo de estos mensajes es dirigir a la víctima a una página web falsa para robar sus credenciales de acceso a través de diferentes engaños mediante técnicas de ingeniería social.

Los correos electrónicos y mensajes directos detectados solicitan a través de diferentes excusas pulsar sobre un enlace que incluyen en el contenido del mensaje. Dicho enlace redirige a una página falsa que simula ser la página del banco y donde se solicitan las credenciales de acceso

Los correos electrónicos detectados se identifican con asuntos como: 'Número de cliente: # XXXXX / Actualización' o 'Banco Santander' aunque no se descarta que existan otros correos con asuntos similares y/o que afecten a otras entidades bancarias además de las mencionadas.

Cabe destacar que el contenido de los mensajes suele tener fallos gramaticales. Además es común que intenten apremiar al usuario mediante algún tipo de alerta, para que pulse apresuradamente en el enlace y así no tenga tiempo para pensar y analizar su contenido.

Qué hacer si recibo un mensaje fraudulento

La Oficina de Seguridad del Internauta explica que las personas que hayan recibido un correo o mensaje de estas características y hayan dado algún dato, deben contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Además, el organismo recomienda modificar la contraseña de todos aquellos servicios en los que se utilice la misma y comenzar a usar contraseñas únicas por servicio.

Cómo evitar ser víctima de fraudes de tipo phishing

En la alerta lanzada, la Oficina de Seguridad del Internauta también ha querido hacer un recordatorio sobre qué se debe hacer para evitar caer en fraudes de este tipo.

- No abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente. No contestes en ningún caso a estos correos.

- Ten precaución al seguir enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos. Lo ciberdelincuentes se apoyan en estrategias de ingeniería social para hacerte caer en la trampa

- Revisa la URL de la página web. Si no hay certificado, o si no corresponde con el sitio al que accedemos, no facilites ningún tipo de información personal: nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etc.

- Como en cualquier otro caso de phishing, extrema las precauciones y avisa a tus contactos para que estén alerta de los correos que reciban de origen sospechoso, especialmente, si contienen archivos adjuntos o como en este caso, enlaces externos a páginas de inicio de sesión.

- Cierra todas las aplicaciones o programas antes de acceder a su web.

- Escribe directamente la URL de la entidad en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o en correos electrónicos.

- Si prefieres hacer uso de la app del banco para los distintos trámites, asegúrate de que descargas la aplicación oficial.

- No accedas al servicio de banca online desde dispositivos públicos, no confiables o que estén conectados a redes wifi públicas.

- Aprende a identificar correos electrónicos maliciosos para no caer en engaños de este tipo con la siguiente infografía: 'Cómo identificar un correo electrónico malicioso'.