Sin Semana Santa: 14 días de toque de queda a las 22h y cierres perimetrales

Carmen Obregón Madrid

A falta de que el Consejo Interterritorial del próximo miércoles ratifique estas medidas, Gobierno y CCAA acordaron mantener el cierre perimetral de todas las comunidades del 27 de marzo al 9 de abril, y de rebajar el toque de queda a las 22h, teniendo en cuenta que ya había regiones como Madrid donde el toque de queda era a las 23h, o como Castilla-La Mancha, que desde hace días lo ha subido a las 24 horas.

Con el voto en contra de la comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso -que votó en contra del cierre perimetral, de bajar el toque de queda, o de que en las mesas solo se puedan sentar cuatro personas-, la Semana Santa de 2021 volverá a ser atípica por los efectos del Covid, y ni siquiera el cambio horario permitirá quitar restricciones, pese a que aún queda casi un mes para que se celebren los días de Pascua.

En líneas generales, el documento aprobado en la Comisión de Salud Pública pone el acento en no bajar el nivel de alerta aunque los indicadores sean favorables, evitar viajes que no sean necesarios, que no se celebren eventos masivos de cualquier índole, limitar o mantener las reuniones en los espacios públicos o privados a un máximo de 4 personas, limitar la movilidad nocturna a partir de las 22:00 hasta las 06:00, o desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados, punto este último que ya estaba prohibido en Madrid desde hace semanas.

En la actualidad, el estado de alarma tiene tantas variables como comunidades autónomas. Ahora mismo, el menos restrictivo es Madrid. En la comunidad madrileña el toque de queda es hasta las 23 horas, la restauración puede estar abierta hasta poco antes de esa hora, y el cierre perimetral no existe salvo en las zonas que están confinadas porque su nivel de positivos está por encima de lo estipulado.

Entretando, Castilla-La Mancha -hasta hace muy poco prohibía movimientos entre localidades, sube su toque de queda a las 24h.