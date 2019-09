Rivera acusa a Francisco de la Torre de "utilizar la muerte de su padre para atacar a Ciudadanos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado este viernes con dureza contra el exdiputado y exmiembro de la Ejecutiva del partido Francisco de la Torre 24 horas después de que éste renunciase a su acto en el Congreso tras mostrar a comienzos de julio sus discrepancias con la línea estratégica seguida por la dirección 'naranja' en materia de pactos.

En unas declaraciones en su visita al Parlament catalán, Rivera ha acusado a De la Torre de "utilizar la muerte de su padre para atacar a Ciudadanos" poco después de trascender unas palabras del exdiputado en las que aseguraba que Rivera no le telefoneó hace unas semanas, cuando se produjo el fallecimiento. De la Torre también confesaba que se ha llegado a cruzar con Rivera y éste no le ha dirigido la palabra. "No todo vale en política", se ha quejado el presidente de Ciudadanos.

"Es justo al contrario. Después de recibir su carta de dimisión, lo que hice fue enviar un pésame fallecimiento de su padre y, además, como presidente Grupo Parlamentario hablé con mis compañeros y enviamos, entre todos, una corona de flores al entierro", ha explicado Rivera.

"Llevo bastantes años en políticas, la discrepancia es legítima, pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban. Uno puede discrepar, uno puede irse dando un portazo, yo lo respeto. Pero uno no puede jugar con información falsa para intentar dañar la imagen de sus compañeros y un proyecto político al que esa persona pertenecía hasta ayer", ha lamentado el líder de la formación.

"Radicalización" en Ciudadanos

En las citadas declaraciones de De la Torre que han levantado la polémica este viernes, el también inspector de Hacienda y experto fiscal ha especificado que su decisión de dejar el escaño se debe a las discrepancias con la estrategia del "no es no" que la formación de Rivera ha aplicado hacia Pedro Sánchez. "Los ciudadanos no nos votaron para esto", ha criticado a la vez que se ha mostrado muy crítico con la deriva actual de Ciudadanos, llegando a afirmar que el partido ha sufrido una "radicalización en las formas y un comportamiento totalmente inamovible" que no comparte.

"El planteamiento extremo de 'no es no' a una de las posibilidades de tener Ejecutivo aboca a España, o bien a un Gobierno del PSOE y Podemos con apoyo de los nacionalistas y medidas radicales o, alternativamente, a la repetición de elecciones", ha señalado en una de las entrevistas que ha concedido recogida por EP.

Cuestionado por las declaraciones que realizó este jueves el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, en las que afirmó que votó "a favor de la estrategia del partido" cuando se debatió el 'no' a Sánchez en el Comité Ejecutivo, el exdiputado 'naranja' ha reconocido que votó afirmativamente en dos ocasiones para mantener la "unidad del partido".

En la primera Ejecutiva que Ciudadanos celebró en el mes de febrero, De la Torre votó a favor de la estrategia planteada por Rivera porque llegó a la reunión "cuando todo estaba decidido" y no quiso "romper la unanimidad" de la directiva, dado que estaban en campaña electoral.

Asimismo, el pasado 24 de junio, cuando Luis Garicano planteó reconsiderar la estrategia del partido en la segunda reunión del Comité Ejecutivo, De la Torre trató de impedir la votación "junto a otros compañeros" porque iba a ser "divisiva".

Además, según De la Torre, teniendo al presidente en contra, "que es el que nombra a los miembros de la directiva", la votación no iba a salir. Sin embargo, finalmente decidió volver a votar a favor de mantener la estrategia con el PSOE, pese a que "tenía bastantes dudas".

Con respecto a su contacto con Albert Rivera, de la Torre ha afirmado que no habla con él "desde principios de junio", aunque reconoce que se han encontrado "varias veces" en la Cámara Baja. "Nos hemos cruzado varias veces en el Congreso, como en el pleno de investidura de Pedro Sánchez, pero no ha saludado siquiera", ha reconocido.

De la Torre: "He tenido unas circunstancias personales poco agradables con esto y tampoco me ha llamado prácticamente nadie de la directiva"

"He tenido unas circunstancias personales poco agradables con esto y tampoco me ha llamado prácticamente nadie de la directiva. Me refiero a que el pasado 26 de julio falleció mi padre y ni siquiera en ese momento", ha lamentado, aunque este viernes ha aclarado en Twitter, por petición del partido, que Albert Rivera no lo llamó tras el fallecimiento de su padre pero sí le envió una "línea de WhatsApp" dándole el pésame.

Me han pedido de @ciudadanoscs que aclare, lo hago: Albert Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de whattsapp (otros miembros de la ejecutiva no lo hicieron), dándome el pésame. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio https://t.co/MV9uZV5AIw — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 6, 2019

Se recrudece con este cruce de declaraciones la situación interna del partido 'naranja', enquistada desde que la división entre partidarios y detractores de buscar un pacto con Pedro Sánchez se hizo patente, especialmente con la dimisión de Toni Roldán. Posteriormente fueron dimitiendo otros nombres como Francesc de Carreras o Xavier Pericay.

El último episodio se vivía este jueves, cuando Javier Nart decidía darse de baja como afiliado del partido, pero manteniendo el acta de eurodiputado. En referencia a la marcha de Nart, Rivera ha argumentado que le gustaría "que los que han marchado de Ciudadanos no se quedaran ni el trabajo, ni el esfuerzo ni el escaño ni los recursos que son de Ciudadanos", informa Servimedia.