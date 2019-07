Francisco de la Torre dimite de su puesto en la Ejecutiva de Ciudadanos: "He perdido la ilusión en este proyecto"

El exresponsable de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, y número dos de Ciudadanos por Madrid en las anteriores elecciones, Francisco de la Torre, ha dimitido este jueves de su puesto en la Ejecutiva nacional del partido naranja. Esta marcha no implica, sin embargo, dejar su puesto como diputado en el Congreso, una fase que según el entorno de la De la Torre, podría tener lugar en el próximo mes de septiembre.

La carta de dimisión dirigida a Albert Rivera, a la que ha tenido acceso elEconomista (pdf), incide en que ha "perdido la ilusión" en el proyecto de Ciudadanos y alega que los sacrificios que le exige la política "son cada vez mayores".

"No he podido participar en los últimos meses en las decisiones más relevantes de mi área de competencia, y en estas condiciones, entiendo que debo dejar paso a otra personas que tienen tu confianza", señala el diputado, que critica además que no se le haya dado a conocer "el programa económico que quieres ofrecer desde Ciudadanos a los españoles".

De la Torre agrega además que el grupo parlamentario "está prescindiendo del talento y el esfuerzo de los compañeros que estuvieron en la anterior legislatura" y ataca "el tono, las formas y especialmente la estrategia política adoptada en los últimos meses".

"Has decidido quedarte en uno de los extremos", le reprocha el diputado a Rivera, dejando entrever su creencia de que Ciudadanos debería haber apoyado la investidura de Sánchez. "Las alternativas que dejas son la repetición electoral o la constitución del gobierno más radical de la historia de España", subraya.

El abandono de las responsabilidades ejecutivas de La Torre coincide con la marcha de cinco miembros de la dirección local de Ciudadanos en la ciudad de Burgos, por discrepancias con la dirección nacional en Madrid.

Este próximo lunes, Ciudadanos celebrará un Consejo General, en el que está previsto un cambio de estatutos, y la incorporación de nuevos miembros al Consejo, entre los cuales se cuenta con Marcos de Quinto y Edmundo Val.