La España vaciada: oportunidad para alojar a los refugiados ucranianos

Ihor, Katerina y su hijo menor de edad son los primeros refugiados ucranianos que han encontrado alojamiento gratuito en España a través de la asociación Emergency Home. Ahora viven en en el barrio valenciano de Benicalap. Lejos de las bombas.

El propietario del inmueble es Germán, un agente inmobiliario que había puesto su piso en alquiler, pero lo retiró del mercado cuando la asociación puso en marcha la campaña para ayudar a los refugiados. Lo ha cedido de forma altruista. Él asume todos los gastos que generen sus nuevos inquilinos.

Emergency Home nació en marzo de 2020 -en pleno confinamiento- de la mano de agentes del sector inmobiliario, abogados y profesionales del marketing digital. Entonces, su objetivo era ofrecer alojamiento gratuito a los trabajadores sanitarios y esenciales. Ahora, la asociación se ha vuelto a activar para ayudar a los refugiados ucranianos que están llegando a España. En tan solo dos semanas ha conseguido alojar a 89 personas, gestionan 376 posibles hogares y 780 solicitudes para hospedarse, la mayoría de mujeres y niños.

Su labor es la de poner en contacto a los propietarios de las viviendas con los refugiados. Son el punto de unión entre las dos partes. "Cuando hay un alojamiento disponible asignamos un agente inmobiliario lo más cercano posible a la zona en la que se encuentra el futuro inquilino. Intentamos que su experiencia sea lo más cómoda posible", explica Iván Tambasco, portavoz de Emergency Home.

En cada zona de España hay un agente inmobiliario bautizado como 'capitán'. Ellos coordinan la actividad de los agentes a nivel local y gestionan, informan, preparan y siguen de cerca todo el proceso de cesión de las viviendas.

Viviendas vacías

Los alojamientos que se ceden de forma gratuita a los refugiados ucranianos deben cumplir una serie de requisitos. Los suministros de luz, agua y gas tienen que estar dados de alta y funcionando. Además, la vivienda debe contar con los muebles básicos para poder vivir en ellas, y tienen que estar vacías. Es ahí donde la España vaciada emerge como la gran oportunidad de alojamiento para los refugiados.

"¿Cuánta gente tiene una segunda vivienda en el pueblo, incluso en la montaña o en la playa y solo la usa de vez en cuando?", se pregunta el portavoz de la asociación. "El mundo rural puede ser la gran opción de emergencia para los refugiados. Además, el coste de la vivienda es más bajo y allí pueden quedarse más tiempo", añade Tambasco.

Por el momento, la mayoría de inmuebles que se han ofrecido para alojar a los refugiados ucranianos se concentran en la zona centro del país, Andalucía y Cataluña. También hay inmuebles en las zonas rurales, pero menos. Muchos menos.

Además de viviendas, los propietarios también ofrecen habitaciones vacías en sus propias casas. "Nos llama gente que no tiene condiciones económicas exageradas. Dicen que no van sobrados, pero que también les puedo dar de comer. España es un país muy solitario", cuenta Tambasco, quien recalca que los refugiados son "extremadamente educados y pacientes a pesar de todo lo que están pasando".

Cesión por 30 días

El contrato de cesión de la vivienda contempla un plazo de 30 días, pero se puede renovar si la voluntad de los dos partes así lo quiere. Desde Emergency Home hacen hincapié en que los propietarios que quieran sumarse a la iniciativa deben tener claro que la acogida no puede estar limitada en el tiempo. "Aunque el contrato inicial dure un mes, lo cierto es que no sabemos cuánto va a extenderse esta situación. A los propietarios que no pueden ceder sus casas más tiempo les aconsejamos que ayuden de otra forma", dice el portavoz de la plataforma.

Cuando Emergency Home echó a andar lo hizo con un lema: si conseguían poner a salvo a una sola familia habría merecido la pena. Siguen trabajando con esa idea, aunque tienen la sensación de que no habrá viviendas suficientes para alojar a todos los refugiados.

Por eso, desde hacen un llamamiento al sector inmobiliario para que se sumen a ellos. Por el momento, cuentan con el apoyo de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España (FAI), que les da soporte a través de sus 900 agencias y 4.000 profesionales, lo que les ayuda a ser más ágiles y efectivos, y permite ampliar el volumen de alojamientos gestionados.

"La mejor rentabilidad posible de un inmueble es la rentabilidad humana, y se consigue donando la vivienda a un refugiado ucraniano", concluye el portavoz de Emergency Home.