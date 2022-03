La casa más cara de Estados Unidos se vende por 126 millones de dólares

The One ya tiene dueño. La mansión más cara de Estados Unidos se ha vendido por 126 millones de dólares (115 millones de euros al cambio) en una subasta sin pujas mínimas ni reservas. El comprador, cuya identidad no ha trascendido, tendrá que abonar una prima de subasta de 15 millones, por lo que la factura total asciende a 141 millones, según informa The Wall Street Journal.

La megamansión está ubicada en el exclusivo barrio de Bel-Air (Los Ángeles) y tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados. En su interior cuenta con 21 habitaciones, 42 baños, un garaje para 30 coches, bolera, cinco piscinas, un salón de belleza, un gimnasio y hasta una zona dedicada a actos benéficos. Su valor de tasación alcanzó los 500 millones de dólares.

El propietario originario de la exclusiva propiedad es el promotor Nile Niami, un ex productor de cine y conocido personaje del show business estadounidense. La construcción de The One generó deudas millonarias a su empresa, que acabó declarándose en bancarrota. Como consecuencia, Niami tuvo que sacar la mansión a subasta.

Según explica el periódico estadounidense, encontrar un comprador para The One ha sido complicado debido a supuestos defectos de construcción en la propiedad y al procedimiento de ejecución hipotecaria que fue anulado en 2021.

Una inspección preliminar realizada por Vertex, empresa de consultoría de construcción, desveló que la megamansión tenía numerosos problemas de agua debido -en parte- a las piscinas. Los consultores también detectaron grietas y manchas en los suelos y paredes de la casa, y descubrieron que The One no cumplía con los permisos y los planos arquitectónicos aprobados. De hecho, todavía no tiene un certificado de ocupación de la ciudad, lo que significa que no es legal vivir allí.