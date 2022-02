CBRE IM levanta más de 300 millones para invertir en vivienda en alquiler en España

CBRE Investment Management (CBRE IM) redobla su apuesta por el mercado residencial en España y se lanza a por el segmento del alquiler asequible. La gestora cuenta actualmente con mandatos de inversión que superan los 300 millones de euros para vivienda en renta, si bien, la mayor parte de este capital irá destinado a la compra de producto asequible, tal y como lo explican en una entrevista a elEconomista, Antonio Simontalero, director General de CBRE IM en España y Portugal, y Antonio Roncero, director de Transacciones de CBRE IM en España y Portugal.

La firma, que ya tiene presencia en el sector del alquiler a través de una alianza con Azora, ampliará de forma paralela a este acuerdo su presencia en este sector y lo hará en parte a través del vehículo European Residential Impact Fund, que cuenta con una capacidad de 3.000 millones de euros para invertir en ciudades europeas. "Un 10% de este capital, aproximadamente, se destinará a España", explica Simontalero, que asegura que además "tenemos otros clientes que ya cuentan con fondos levantados para invertir en alquiler, por lo que esperamos cerrar alguna operación pronto y varias a lo largo del año".

En este sentido, Roncero asegura que el foco de sus inversiones se situará principalmente en Madrid y Barcelona y "seguiremos una estrategia mixta, ya que dependiendo del capital con el que trabajemos, podemos comprar desde producto existente, hasta ir de la mano de algún promotor para proyectos llave en mano, tanto para producto asequible como para producto más core en las zonas céntricas. Lo que no vamos a hacer es lujo".

Los inversores institucionales tienen planes a largo plazo y se fijan en los fundamentales de España

Según los directivos el apetito por la vivienda en alquiler es altísimo, tanto es así que ni siquiera la incertidumbre que genera la nueva Ley de Vivienda frena el interés de los fondos por comprar carteras en España. "Todos tenemos cautela porque estamos en un entorno regulatorio cambiante y el inversor institucional entiende que los cambios regulatorios pueden suponer un cierto impacto en el corto plazo, pero si tienes visión a largo plazo no te tiene por que afectar sobre manera al resultado de tu inversión", destaca Roncero, que además, apunta que "el inversor institucional se preocupa más de los fundamentales y en España tenemos un parque de vivienda en alquiler obsoleto y dominado por el propietario privado y no hay una profesionalización del sector. A esto se suma una demanda creciente".

Logística y oficinas

CBRE IM, que actualmente cuenta con 3.700 millones de activos bajo gestión, de los que un 40% son residencial y hoteles, otro 40% es retail y un 20% es logística y oficinas, seguirá apostando por estos dos últimos segmentos.

"Pese a que el año pasado firmamos la mayor operación de venta de logística al desprendernos de nuestra joint venture con Montepino, seguimos interesados en adquirir logística. Lo cierto es que la mayoría de nuestros clientes siguen apostando este sector y nosotros tenemos un gran conocimiento de mercado y 15 años de experiencia", apunta Simontalero.

El directivo reconoce que en algunos casos concretos la logística está sobre calentada, por eso cree que "la clave está en apostar por la calidad. Esto es algo que no solo aplica al sector logístico, sirve en general para cualquier inversión inmobiliaria". "Ahora mismo hay muchísimo apetito en el mercado y nosotros para evitar ese tipo de sobrecalentamiento estamos apostando por activos de calidad y de primer nivel", destaca.

En este sentido, Roncero no descarta la compra de carteras, ya que "nos interesa ganar tamaño" pero deja claro que no van a "compensar el tamaño con activos de mala calidad. No vamos a sobre pagar por tamaño".

Sigue habiendo apetito por las oficinas. Si no hay mas operaciones es porque no hay producto en venta

Además de crecer en residencial y logística, la gestora también tiene el foco en las oficinas. "No vamos a dejar de apostar por las oficinas, creemos que va a seguir habiendo demanda de ocupantes y de hecho se están haciendo operaciones de alquiler relevantes", destaca Roncero que asegura que este sector se moverá a dos velocidades.

"Una de ellas serán los activos modernos y adaptados a los tiempos actuales, que es donde nos movemos nosotros, y por otro lado estará el mercado de stock más obsoleto, que se moverá a otra velocidad". Así, Roncero asegura que si está habiendo pocas operaciones de inversión en oficinas es "por la falta de producto en el mercado, ya que el interés se mantiene y de hecho el precio por m2 no ha bajado en las transacciones", concluye.