La vivienda de lujo despunta: las ventas superan las cifras prepandemia

El lujo mantendrá el brillo. El mercado de la vivienda, en general, ha mostrado una gran resiliencia ante la situación de inestabilidad provocada por la pandemia. El lujo es un fiel reflejo y ha conseguido sobreponerse a lo largo de este año. La actividad en el segmento de las viviendas exclusivas, pese al freno de 2020, ha recuperado los niveles prepandemia en cuanto al número de transacciones y en muchas plazas el precio por metro cuadrado ha experimentado aumentos frente a años anteriores.

Según los datos que Lucas Fox recoge en su informe sobre el mercado inmobiliario en España en el primer semestre del año, las transacciones en mayo de 2021 respecto al mismo mes del año anterior se incrementaron un 125%, algo lógico al tratarse de un mes afectado por el confinamiento estricto. Pero mirando más allá, en relación con mayo de 2019, las cifras de la agencia inmobiliaria indican que las ventas aumentaron un 8%.

Por su parte, desde VIVA Sotheby's International Realty -donde cifran que el número de transacciones a nivel nacional ha aumentado con un 22% comparado con 2020 y con un 3% respecto al 2019-, señalan que el valor de las compraventas ha subido un 13,3% respecto al de hace dos años.

Las previsiones de cara a 2022 son optimistas para el sector en España y se espera que se mantenga la tendencia vista a lo largo de este año. "Por el claro principio de oferta y demanda, los precios seguirán mostrando una tendencia al alza, que estará situada en vivienda nueva entre el 6% y el 8% y en un 2% en segunda mano", apunta Alejandra Vanoli, directora general de VIVA Sotheby's International Realty.

Los precios del sector residencial de lujo en Madrid crecerán un 6% de cara al próximo ejercicio

Los precios del sector residencial de lujo en Madrid crecerán un 6% en el año 2022. Así se refleja en las previsiones elaboradas por la consultora inmobiliaria privada Knight Frank, que incluye a la capital española como una de las ciudades del mundo en que la evolución al alza de los precios residenciales prime será más destacada.

"Los pronósticos son positivos y auguran un leve crecimiento de los precios tanto de venta como de alquiler. A rasgos generales, se estima que el volumen de las transacciones de las viviendas de lujo incremente, especialmente a raíz de la inversión por parte de extranjeros", señala Elizabeth Hernández, directora de Barnes Barcelona. A pesar de que la experta destaca que "resulta muy arriesgado estimar un porcentaje de crecimiento de la inversión en el sector inmobiliario de lujo en el próximo año", sin embargo, desde la llegada del Covid-19 "se aprecia que tras las épocas de rebrotes se acelera la decisión de compra de los inversores, quienes están dispuestos a invertir en una vivienda mejor teniendo en cuenta las necesidades que surgen en los periodos de confinamiento".

En este sentido, la inflación también influye en la situación, "que sigue estando alta, y eso provoca que los inversores apuesten por bienes refugio como lo son las viviendas. Sin lugar a duda, la compra de viviendas de lujo es un mecanismo de los inversores para protegerse de la inflación", indica Hernández.

Por su parte, desde Lucas Fox confían que, "conforme se vaya reestableciendo la normalidad, la tendencia positiva del mercado que mostró saliendo de los meses de confinamiento se consolide", tal y como expone Alexander Vaughan, socio fundador de la compañía.

Se tienen más en cuenta la sostenibilidad, los espacios al aire libre y el bienestar

Si bien es cierto que los parámetros que marcan la búsqueda de viviendas de alto standing han experimentado algunas modificaciones en los últimos meses. En la actualidad se tienen más en cuenta algunos aspectos como la sostenibilidad, los espacios al aire libre y el bienestar.

Los cambios en el segmento del lujo "han supuesto grandes oportunidades, en especial para aquellas regiones y productos que se adaptan a las nuevas necesidades del comprador. La demanda de viviendas en las regiones que ofrecen una mejor calidad de vida se ha visto multiplicada hasta el punto en el cual se han provocado desequilibrios entre la oferta/demanda, dado que no existe en ocasión el producto disponible para satisfacer esta nueva demanda", explica Vaughan. Por lo que, de cara al próximo año, "quedará por ver cómo se equilibrará la tensión entre la oferta y esta nueva demanda", añade el socio fundador de Lucas Fox.

Para Estrella Serrano, directora comercial de Living, sin embargo, "las expectativas son inciertas" de cara al próximo año y es que "nuestro sector no es ajeno a lo que está ocurriendo, y la incertidumbre no es buena compañera para tomar decisiones. El mercado de lujo se ve impactado enormemente por las limitaciones de movilidad, el turismo es incierto, y con ello nuestro sector en España se ve afectado, en concreto el del lujo quizá más". Por ello, no auguran grandes cambios, "hay una sólida demanda interior, que va a absorber la oferta que va saliendo, eso sí, con precios muy sólidos, y sin grandes incrementos", expone Serrano.

Destino preferido

En nuestro país son muchos los destinos que están en el foco del lujo inmobiliario. Los centros de Madrid y Barcelona, el residencial unifamiliar más en la periferia, las islas, zonas de costa en Andalucía, Cataluña o Levante... "El lujo es muy variado", destaca la directora comercial de Living. En este sentido, las distintas voces del sector señalan que España se mantendrá como uno de los destinos preferidos para el comprador o inversor de vivienda de lujo, tanto nacional como internacional.

"Somos la Florida de Europa, ahora bien, Barcelona es menos competitiva si comparamos con Valencia o Málaga, incluso Madrid. Las dos primeras son mediterráneas, con excelente comunicaciones, estabilidad jurídica y precios mucho más atractivos y mejores recorridos esperados. Madrid tributariamente tiene más atractivo también. Barcelona tiene el reto de recuperar el prestigio perdido para ese comprador extranjero, confiamos que así sea", resalta Serrano.

Entre los motivos que justifican la preferencia de los compradores por nuestro país, desde Barnes Barcelona señalan la flexibilidad que ha provocado la pandemia en el ámbito laboral, "que está provocando que los perfiles inversores internacionales vengan a ciudades como Barcelona en búsqueda de viviendas que se convertirán en su segunda residencia. Es decir, ya no buscan destinos únicamente vacacionales, sino un hogar en el que pasar largos periodos de tiempo".

De este modo, desde Lucas Fox están seguros de que España "continuará siendo uno de los destinos favoritos de británicos, escandinavos y europeos en general", además de destacar el fuerte y creciente interés que existe por parte del mercado latinoamericano. "España ofrece estabilidad económica y política, un clima excepcional y unas infraestructuras propias de los países más desarrollados", añade Alexander Vaughan.

El perfil del comprador

La evolución de la pandemia también ha marcado el perfil del comprador de vivienda de lujo y lo seguirá haciendo de cara al próximo año como apunta Serrano. Desde Living esperan que crezca el comprador extranjero, cuya presencia se ha visto mermada desde 2020 debido a las restricciones de movilidad impuestas por la situación sanitaria, y estabilidad en cuanto al comprador nacional.

"A pesar de que la tecnología nos ha permitido llevar a cabo transacciones sin que el comprador necesite viajar para visitar la vivienda que adquiere, y hemos hecho varias transacciones a distancia, no ha sido posible mantener el nivel de actividad internacional que en un entorno sin restricciones de movilidad", apunta el socio fundador de Lucas Fox, firma desde la que también esperan un regreso paulatino del comprador internacional.

En este sentido, Hernández señala que, aunque los franceses son el perfil extranjero más interesado en el residencial de lujo en el caso de Barcelona, "están entrando con mucha fuerza en el mercado inversores latinoamericanos y orientales".

Más allá del inversor internacional y las parejas o familias entre 40 y 60 años que pueden confeccionar el comprador tradicional de vivienda de lujo, ¿y si además aparece un nuevo protagonista? Desde VIVA Sotheby's International Realty destacan un público emergente que ha surgido a lo largo de este año entre los compradores de este tipo de inmuebles: los millennials. Este nuevo protagonista de la demanda, tal y como destaca el informe El Nuevo Lujo elaborado por dicha inmobiliaria, comienza a decantarse por inmuebles de alta gama, siendo la población de 40 años los que lideran las compraventas, y, que a nivel mundial, ya suponen el principal comprador de viviendas de lujo.

La tendencia del 'millennial emprendedor' aumentará su importancia en la demanda

Según explica la directora general de la franquicia VIVA Sotheby's International Realty, el perfil de millennial que se postula a ser el protagonista principal en el mercado de la vivienda de lujo es aquel "emprendedor que ha creado una empresa tecnológica o una buena idea de negocio, lo vende a buen precio y es inversor en el sector de lujo", dicho de otro modo, "el millennial emprendedor".

En España, aunque de forma más tardía que en otros países del mundo, la demanda de viviendas exclusivas por este tramo de la población, tanto entre los compradores locales como los extranjeros, también está creciendo mucho, un aspecto que se ha intensificado después de la pandemia sanitaria. Esta tendencia "continuará aumentando su importancia y llegará a formar un 40% de los compradores", apunta Alejandra Vanoli.