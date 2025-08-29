Ayudas para comprar vivienda protegida en Aragón

El Gobierno de Aragón ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones para la compra de viviendas protegidas en la comunidad aragonesa. La presentación de solicitudes puede hacerse hasta el próximo día 19 de septiembre a las 14.00 horas.

Las ayudas, contempladas en la orden FOM/101/2025, están dirigidas a personas físicas que adquieran vivienda protegida, así como a adjudicatarios de cooperativas o comunidades de bienes (con vivienda individual asignada).

También pueden acogerse a estas subvenciones los promotores individuales de viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, con calificación definitiva obtenida.

Además, se requiere tener unos ingresos familiares entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM, ponderado según lo contemplado en el Decreto 60/2009, aparte de cumplir con el resto de condiciones exigidas para el acceso a la vivienda protegida (Decreto 211/2008).

Igualmente se deberá presentar la escritura pública de compraventa dentro del mismo ejercicio presupuestario en que se concede la subvención, según apuntan desde la Unión de Consumidores de Aragón.

La subvención se concederá en pago único. La cuantía varía según los ingresos y circunstancias personales o familiares del solicitante, oscilando entre los 11.000 euros que por ejemplo percibiría una unidad familiar con ingresos entre el 3,5 y 5,5 veces el IPREM y los 17.000 euros para familias con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, según la tabla inicial.

Esta cuantía contribuirá a sufragar el precio de la vivienda calificada como protegida o los costes de construcción y suelo en el caso de promotor para uso propio. Los documentos para la solicitud y los trámites a realizar están disponibles en la web del Gobierno de Aragón.