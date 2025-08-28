Los jóvenes ya pueden solicitar las ayudas de alquiler de vivienda en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado ayudas para facilitar la emancipación de los jóvenes en la ciudad mediante el alquiler de vivienda. El período de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo día 14 de octubre de 2025.

La convocatoria de la Ayuda a la Emancipación Joven en Zaragoza (2025), publicada el pasado día 13 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia, establece que pueden optar a este apoyo económico las personas jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, incluidas ambas edades, en el momento de presentar la solicitud.

Además, se requiere estar empadronados en la vivienda objeto de la subvención y ser titular de un contrato de arrendamiento de piso ya sea individual o compartido o bien estar incluidas en el anexo aunque no se sea titular, pero siempre que esté firmado por todos los intervinientes. Quedan excluidos los contratos de subarriendo o de arriendo de habitaciones.

Las bases igualmente establecen que las personas jóvenes tienen que tener la residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de la subvención, que debe estar ubicada en cualquier distrito municipal de la ciudad de Zaragoza.

Y, en materia de ingresos económicos, para optar a las ayudas, las personas jóvenes deben disponer de ingresos anuales de entre 8.400 euros y 25.200 euros, es decir, entre uno y tres veces el IPREM vigente en 14 pagas.

Además, el coste del alquiler no puede superar los 950 euros al mes o los 475 euros por persona en caso de vivienda compartida. Otros requisitos son estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Seguridad Social, la Agencia Estatal Tributaria y el Gobierno de Aragón, entre otras condiciones que se recogen en las bases.

Las solicitudes se deben presentar por el procedimiento electrónico habilitado exclusivamente. En el caso de alquiler con más de un titular, cada persona tiene que presentar su solicitud si cumple con los requisitos, según recuerdan desde la Unión de Consumidores de Aragón.