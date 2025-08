Zaragoza suma 177 nuevos pisos con la reconversión de locales en viviendas

Convertir un local en un piso es una opción que poco a poco va despertando el interés de los zaragozanos. Tan solo en este 2025, el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido un total de 36 licencias para reconvertir locales sin uso en viviendas, alcanzando los 177 nuevos pisos en total.

Estos 36 nuevos expedientes se traducirán en 43 nuevos pisos, alcanzando un total de 177 reconversiones desde que en el año 2021 se impulsase una modificación del PGOU, que en 2024 volvió a ser cambiado para flexibilizar la norma.

"En tan solo los primeros siete meses de este año se ha conseguido crear el 24,3% de todas las viviendas que han usado esta fórmula desde 2021", ha explicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha destacado el incremento de peticiones que se ha recibido, puesto que, en 2025, se han concedido estas 36 licencias frente a las 29 de todo el año 2024.

Por distritos, este 2025, las licencias se han concedido en siete distritos de toda la ciudad, destacando Torrero (8 licencias y 11 viviendas), Delicias (9 licencias y 10 viviendas) y El Rabal (7 licencias y 8 viviendas).

"Pero cabe destacar la expansión que ha tenido Las Fuentes", ha destacado Víctor Serrano, "en cuyo barrio la rigidez de la normativa no permitía desarrollar esta opción residencial, pero tras la flexibilización que hicimos, guiados por los técnicos municipales, en 2024, ha conseguido obtener estos meses seis licencias para ocho viviendas".

El resto de concesiones administrativas se corresponden con San José (4 viviendas en 4 loclaes), Miralbueno (1 licencia, 1 vivienda) y Casco Histórico (1 licencia, 1 vivienda).

No obstante, si se tienen en cuenta los datos desde 2021, se observa que las zonas más dinámicas son Delicias, con 28 locales que han encontrado una segunda vida en forma de vivienda, y San José con otros 22. A partir de ahí les siguen El Rabal (20), Torrero (17), Oliver-Valdefierro (9), Casco Histórico (8), La Almozara (6), Las Fuentes (6), Universidad (5), Centro (5), Actur (2), Casablanca (2), Santa Isabel (1), Miralbueno (1) y Casetas (1).

"Teníamos en la ciudad, según las últimas estimaciones realizadas por el sector comercial, cerca de 1.800 locales vacíos, a veces durante mucho tiempo y sin expectativas de nueva ocupación, lo que producía un declive de la vitalidad y el atractivo de las calles y un deterioro de la escena urbana", ha añadido el consejero.

"Siguiendo la tendencia urbanística europea de reaprovechar el patrimonio ya construido en la ciudad consolidada", Urbanismo se enfocó en "dar una nueva vida los edificios existentes y acomodarnos a las cambiantes exigencias del mercado y de la normativa para mantenerse en uso", ha incidido. "Es una excelente herramienta urbanística, que se extiende por todos los barrios de nuestra ciudad, y que se adapta a las realidades cambiantes de la vivienda y de la escena urbana", ha apuntado.

Condiciones para reconvertir un local en piso

Las condiciones básicas para permitir este tipo de cambios de uso -están disponibles web del Ayuntamiento en las secciones de Urbanismo y Planeamiento-, comprenden sobre todo la transformación de un local que lleve sin actividad un mínimo de 36 meses (3 años) y tenga una altura mínima de 2,5 metros.

Además, deberán tener un mínimo de 45 metros cuadrados, a no ser que sea un local mayor de 140 metros cuadrados, para los que entonces se exigen pisos de mínimo 55 metros cuadrados.

También se pide una serie de condiciones como las salidas de humos, la ventilación de los espacios, la iluminación exterior, los zaguanes o que el local no se sitúe en una de las principales arterias de la ciudad o de protección comercial.

Últimas novedades

En 2024, se ha realizado una segunda modificación del PGOU para flexibilizar algunos aspectos de la normativa, permitiéndose desde este año en zonas saturadas cuando se haya reducido el número de los establecimientos existentes en las mismas en un porcentaje superior al 60% respecto del momento de dicha declaración, por entender que la simple aplicación de las distancias mínimas pueden garantizar una situación similar a la del resto de la ciudad.

En áreas, como por ejemplo Zumalacárregui o Moncasi, se mantiene la declaración de zona saturada para la instalación de hostelería, pero se abre la posibilidad a que los locales vacíos puedan convertirse en viviendas si cumplen con el resto de indicaciones básicas estipuladas. Esta medida sirve para afianzar el avance del comercio tradicional y los usos residenciales sobre las actividades que acarrean molestias sobre la convivencia vecinal.

Además, la conversión de locales ya no se centra en si están o no esas calles en la malla básica. Se funciona con listados específicos y, como norma general, se permite en todas las vías que no estén especificadas.

Sin embargo, en vías cuya calzada comprenda cinco o más carriles, la autorización estará siempre condicionada a la presentación de un estudio específico que acredite que los niveles de ruido diurno y nocturno en su interior satisfarán las condiciones impuestas por la normativa sobre contaminación acústica.