Árima Real Estate vende el Edificio Habana de Madrid por 46 millones de euros

Árima Real Estate ha vendido un edificio de oficinas en Madrid, que es actualmente la sede del despacho Ontier, por 46 millones de euros. Se trata del inmueble bautizado como Habana, que se encuentra en el número 24 de la calle Fray Bernardino Sahagún, situado en la zona norte de la ciudad, en la confluencia del Paseo de la Habana y de la Avenida de Alfonso XIII

Según ha informado la compañía, el precio de la operación está por encima de la última valoración del inmueble en junio de este año. El pasado 31 de julio, la compañía procedió a la formalización, mediante escritura pública, de la desinversión del Edificio Habana, que ha sido uno de los proyectos más emblemáticos de Árima en los últimos años.

Concretamente, la firma ha llevado a cabo una reforma integral del inmueble y en 2022, aún con el edificio en proceso de obras, logró cerrar un contrato de alquiler a largo plazo con Ontier, que instaló en este edificio su nueva sede corporativa en Madrid.

Este singular edificio de oficinas, diseñado por el estudio de arquitectura Fenwick Iribarren, dispone de una superficie bruta alquilable total de 4.356 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas, a los que hay que añadir un jardín envolvente de 800 metros cuadrados y varias terrazas.

Habana dispone además de una zona propia de restauración, 20 salas privadas multiuso, 25 salas de reuniones, un auditorio con capacidad para 150 personas y de 65 plazas de parking -25% de ellas electrificadas-, al tiempo que está dotado con la última tecnología de control inteligente disponible en el mercado.

Con esta desinversión, Árima Real Estate continúa desarrollando su estrategia de "optimización de la cartera y cristaliza el valor de mercado de este activo, culminando el rendimiento para el accionista de este exitoso proyecto tras la reforma y arrendamiento".

Esta operación también se ha producido tras la OPA con la que JSS, la socimi española del banco suizo J. Safra Sarasin, se hizo con el control de Árima Real Estate, por 224 millones de euros.

Sólidos resultados

Este movimiento se produce pocos meses después de que Árima haya presentado unos sólidos resultados correspondientes a 2024. La compañía registró una cifra de negocios de 12,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21% respecto al año anterior, impulsada por la gestión activa de sus activos y pese al impacto de la opa lanzada por JSS Real Estate Socimi en mayo del 2024 y liquidada con éxito en noviembre.

La integración de ambas carteras, que suman un valor bruto de activos de 579 millones de euros, permitirá a la nueva Árima gestionar 172.653 metros cuadrados de superficie alquilable, distribuidos en once edificios de oficinas y una nave logística en Madrid.El grupo prevé unos ingresos brutos anualizados cercanos a 29 millones de euros, con una rentabilidad sobre coste del 6,8%.La deuda neta de la compañía ascendía al cierre de 2024 a 94 millones de euros, lo que representa un apalancamiento (LTV, proporción respecto al valor de su cartera) del 26%, con un coste medio del 2,9%. Además, cuenta con 46 millones de financiación otorgada no dispuesta.