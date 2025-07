El Gobierno de Sánchez critica la dejadez de Ayuso contra los pisos turísticos ilegales: "Madrid claramente es la ley de la selva"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado este miércoles la falta de sensibilidad y colaboración por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la lucha contra las Viviendas de uso Turístico (VUT) que funcionan de manera ilegal, cuando además se trata de una región donde la situación de la vivienda es especialmente grave por los precios del alquiler y la compra.

"Madrid claramente es la ley de la selva y será así hasta que los ciudadanos madrileños quieran", ha subrayado la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press en las que ha lamentado esta actitud por parte de una de las comunidades donde más se sufre el problema de la vivienda.

Rodríguez ha recordado la reciente entrada en vigor del reglamento para registrar los alojamientos turísticos y temporales, impulsado por su departamento en cumplimiento de la normativa europea, y ha insistido en la necesidad de cerrar y sancionar aquellos que operan de forma ilegal "y que están privando a las familias de una casa, de una vivienda".

En el caso de la Comunidad, ha alegado, no se logran esos registros de VUP "por una sencilla razón, porque son ilegales" y, al hilo, ha recordado que son más de 15.000 VUP solo en la capital. "Yo espero que más pronto que tarde también aquí se reaccione, pero entre tanto quizás quien tenga que reaccionar será la ciudadanía", ha lanzado.

En este sentido, ha censurado el "desparpajo" con el que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "alardea" al defender el derecho a comprar "una, dos o tres casas". "El problema de Madrid no es comprar una, dos o tres casas, es que la mayoría de la gente no puede comprar ninguna, no puede alquilar ninguna y cuando lo hacen estas viviendas, estos alquileres se comen el 40, el 50, el 60 o el 80% de sus sueldos", ha zanjado.

Madrid, líder en VPO

Tras estas declaraciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recordado a Isabel Rodríguez que, según datos de su propio Ministerio, "Madrid lidera la construcción de la vivienda protegida en España, con el 53% de las calificaciones provisionales otorgadas en 2024".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha preguntado que "si la ministra califica de esta forma las políticas de vivienda impulsadas por la Comunidad de Madrid, donde más de la mitad de las viviendas públicas protegidas que se construyen en España se levantan en Madrid, cómo va a calificar la gestión del propio ministerio o la que realizan aquellas CCAA Gobernadas por el PSOE, donde aún estamos a la espera de que se construya una sola vivienda".

En este sentido, García Martín ha incidido en que Rodríguez tendrá que explicar en algún momento "dónde están las 180.000 viviendas que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Así, Martín ha pedido "un poquito más de contención" a la ministra, al tiempo que le ha aconsejado que aplique aquellas políticas de vivienda que sí están funcionando, "que son las de Madrid, donde más vivienda pública se construye de toda España, insisto, según datos del propio ministerio, más de la mitad".