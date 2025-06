Extremadura apuesta por solucionar el problema de la vivienda con incentivos fiscales y "compromiso"

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha defendido que es posible "aliviar" a corto plazo el "problema" de la vivienda en la región, e incluso a largo plazo, "resolverlo" con el "compromiso" y las medidas que ya está implementando el Gobierno de María Guardiola en materia de incentivos fiscales, entre otras.

Así, ha destacado que el Ejecutivo autonómico mantiene como "prioridad" tres líneas de actuación, como la introducción de incentivos fiscales, la recuperación de estímulos destinados a facilitar el acceso a la vivienda y el fomento a la producción de vivienda asequible para rentas medias y jóvenes solventes, junto a reforzar la "función social" del parque público de vivienda destinado a las rentas más desfavorecidas.

En este punto, ha recordado que la Junta ya ha derogado el impuesto sobre las viviendas vacías mediante el Decreto Ley 4.023, de 12 de septiembre, por el que se aprueban las medidas urgentes la carga tributaria soportadas por los contribuyentes.

En segundo lugar, para incentivar la puesta en alquiler de viviendas vacías, ha incidido en que se articuló el decreto ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria y que luego pasó a convertirse en ley, de 3 de abril, que propone incentivos que impulsan la puesta en alquiler de viviendas vacías y la rehabilitación para alquilar viviendas en zonas rurales.

De este modo lo ha señalado el consejero en una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea a petición propia para informar sobre el momento "clave" para el futuro de la vivienda en Extremadura, y donde ha defendido que la Junta atiende esta temática como una "prioridad transversal" y "no como una consigna electoral" como a su juicio hace el PSOE.

Precisamente en alusión a los socialistas, les ha reprochado que el Plan de Vivienda autonómico que éstos dejaron al finalizar la pasada legislatura se ha quedado "muy corto", como se demuestra --ha subrayado-- con que de los 188 millones de euros previstos inicialmente para todo el horizonte temporal del mismo (2022-2027), a fecha de diciembre de 2024 ya se había alcanzado ese gasto total. Así, ha avanzado que la previsión es que ese gasto ascienda a casi 260 millones en 2025.

La Ley Estatal no funciona

Por otra parte, tras recordar al respecto que el de la vivienda es un "problema estructural" que exige "soluciones eficaces, responsables y realistas", ha advertido de que los puntos "más lesivos" de la Ley de Vivienda estatal "no están funcionando", en tanto que la norma "no resuelve los problemas" y "está contribuyendo a agravarlos", y ha defendido las medidas que la Junta de Extremadura está implementando para que "vivir en Extremadura no sea un lujo sino un derecho".

Ha reafirmado, así, el "compromiso" del Gobierno de María Guardiola con una vivienda "digna y accesible para todos", para lo cual dicho ejecutivo continuará trabajando "con transparencia, ambición y justicia social".

En este sentido, ha defendido que para encarar el "problema" de la dificultad en el acceso a la vivienda, el envejecido parque residencial y la limitación en el crecimiento de ciudades y pueblos se requiere de una visión "conjunta" y de "soluciones innovadoras" como las que, ha destacado, ya está implementando el Ejecutivo regional.

Por ello, ha recordado que se han implementado nuevas actuaciones y líneas de acción que "dan respuesta a las necesidades actuales" y cuyo impacto en el territorio se están "afianzando", como el aval joven, la construcción de VPPs, la ampliación del programa de rehabilitación de barrios, las subvenciones autonómicas o el impulso a la construcción de viviendas por toda la región a través del programa Habita Extremadura.

A todo esto hay que sumar, según ha subrayado, las iniciativas que ya están "en camino", como el registro de demandantes de vivienda protegida, que ha visto la luz recientemente; o el decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida; así como el decreto ley de medidas de simplificación urbanística, que ha anunciado que llegará a la Asamblea en el próximo pleno.

También ha adelantado que el Gobierno regional trabaja en un proyecto piloto de atención a personas sin hogar y especialmente vulnerables en un inventario de viviendas y suelos propiedad de la Junta de Extremadura.

Al mismo tiempo, ha recordado la puesta en marcha de un servicio gratuito de consulta para la ciudadanía en general en materia de defensa de la propiedad (con un convenio Junta-Colegios de Abogados); y ha adelantado que la Administración autonómica está trabajando en la digitalización de subvenciones y procedimientos en materia de vivienda.

De igual modo, la Junta está impulsando a la promoción de viviendas mediante fórmulas de colaboración público-privada; así como facilitando ayudas a la rehabilitación de viviendas en el mundo rural.

Avances

Por otra parte, durante su comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea, Manuel Martín Castizo también ha desgranado algunos de los avances y compromisos que el Gobierno autonómico está desarrollando a través del Plan de Vivienda 2022-2027 de Extremadura.

Por ejemplo, ha destacado la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, para lo que la Junta ha destinado más de 16 millones en ciudades como Mérida, Badajoz, Cáceres y Almendralejo, donde ya están en marcha 232 nuevas viviendas.

Asimismo, más allá de los fondos del PERTE, ha indicado que se están estudiando otros modelos de colaboración público-privada para poder mantener esta línea de actuación que incremente el parque de vivienda asequible, para lo cual se está creando una bolsa de suelo de titularidad pública, donde promover viviendas para alquilar con precios asequibles, facilitando a las empresas extremeñas su participación.

También ha recordado que la Junta ha puesto en marcha el Bono Joven de Alquiler, que está facilitando el acceso a una vivienda "digna" a más de 3.600 jóvenes extremeños, con una inversión que supera los 18 millones.

De su lado, del Aval Joven, con el que la Junta garantiza hasta el 15 por ciento del valor de la vivienda, lo que permite que los bancos financien hasta el 95 por ciento del precio, ya se han beneficiado 549 jóvenes, tras una inversión de 6,5 millones.

Por otra parte, y dentro del "firme compromiso" del Gobierno de María Guardiola con el mundo rural, el consejero ha destacado las ayudas a la compra de vivienda en localidades de menos de 10.000 habitantes, y de las que ya se han beneficiado 2.358 familias, tras movilizarse más de 20 millones de euros en dos convocatorias.

Además, por primera vez se han puesto en marcha ayudas específicas tanto para promotores como para facilitar la entrada a la compra de vivienda en estas zonas.

Por otro lado, Martín Castizo ha destacado que la Junta ha destinado más de 43 millones en ayudas para mejorar la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, beneficiando a cerca de 7.000 viviendas.

Según ha indicado, ya se han concedido ayudas por ese importe y, gracias a una reprogramación de fondos, se van a sumar cinco millones adicionales que permitirán atender expedientes que inicialmente quedaban fuera por falta de financiación.

Además, ha puesto de manifiesto las actuaciones a nivel de barrio, con un alcance previsto de 617 viviendas y un presupuesto de más de 12 millones; y ha recordado que con una inversión superior a 14 millones de euros en dos convocatorias se ha mejorado la accesibilidad a cerca de 5.000 viviendas en toda Extremadura.

También, el consejero ha subrayado que el Gobierno autonómico ha reforzado los programas de atención a la emergencia habitacional, destinando más de 11 millones de euros a personas en situación de especial vulnerabilidad, personas sin hogar, víctimas de violencia de género, mayores solos o jóvenes extutelados.