El aviso de un experto en vivienda sobre lo que va a pasar después del verano: "Los propietarios no son tontos y no se la van a jugar"

La crisis inmobiliaria en España continúa siendo un tema controvertido. Los precios están por las nubes, hay poca oferta y una desmesurada demanda, el cóctel perfecto para que cientos de posibles inquilinos vean muchas veces cómo no pueden acceder a una vivienda digna, tal y como recoge la Constitución en su artículo 47. Y la situación no va a mejorar, al menos en el futuro próximo.

"Me sabe muy mal hacer esta predicción pero vienen tiempos complicados, especialmente para los más necesitados", así arranca el experto en vivienda Sergio Gutiérrez uno de sus últimos vídeos en redes sociales, donde augura una situación preocupante para los que quieran alquilar un piso después de verano.

Los propietarios ya no se la van a jugar

Cuando llegue septiembre "las rentas más bajas no van a poder alquilar" y todo se debe a la constante lucha de poderes entre propietarios e inquilinos, unos asustados por los impagos y otros por los desorbitados precios de los alquileres. Gutiérrez especifica que esto se debe a que "ya no va a haber alquiler social", es decir que las personas son escasos recursos lo van a tener todavía más difícil si cabe para convertirse en inquilinos, todo porque "siempre va a haber una persona que cuando salga un piso tendrá mejores oportunidades (...) ya sea por renta o porque los propietarios ya no pueden jugarse tener un vulnerable de inquilino".

He aquí el quid de la cuestión. Los caseros se sienten especialmente desprotegidos por la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno hace un par de años, ya que creen que les perjudica más de lo que les beneficia. Esta normativa establece que los contratos de arrendamiento de inquilinos declarados como 'vulnerables' podrán extenderse de forma extraordinaria, aunque no puedan hacer frente al pago del alquiler ni de los suministros, algo que a los propietarios no les ha sentado muy bien.

"En Cataluña se va a llevar la palma, porque si todo sigue como los políticos han anunciado tampoco se va a poder hacer ni alquiler temporal ni habitacional".

El experto concreta que el alquiler habitacional se va a poder hacer pero "a precio de índice", por lo que muchos propietarios optarán por vender o alquilar el piso entero, lo que provocará la desaparición del alquiler "hasta ahora asequible y posible" para las personas que solo pueden permitirse arrendar una habitación "tal y como está el mercado actualmente".

"Es así de triste, pero es la realidad", lamenta el experto, que advierte que "si necesitas alquilar después del verano, lo más normal es que no vayas a poder".

La realidad de la vivienda

Otra de las tendencias más preocupantes que está tomando el mercado de la vivienda es el aumento de los alquileres de temporada frente al desplome de los permanentes. En el primer trimestre de 2025, las viviendas destinadas a uso turístico ya suponían el 14% de la oferta, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los alquileres permanentes se redujeron un 3%, según idealista.

A esto hay que sumarle que en el mes de abril el precio del alquiler experimentó una subida interanual del 10% en España, estableciéndose en torno a los 14,3 euros por metro cuadrado, un nuevo récord histórico.