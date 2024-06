Grupo Statuto paga precio récord en España por el hotel Six Senses Ibiza

Grupo Statuto ha cerrado la compra del Six Senses Ibiza, una de una de las joyas hoteleras de la isla, por la que ha pagado un precio récord en España, según explican fuentes conocedoras de la operación a elEconomista.es.

Beach Box, hasta ahora propietario del alojamiento financiado por la gestora Metric Capital y ubicado en Cala Xarraca, ha logrado desinvertir el activo, que se inauguró en 2021, pulverizando los precios máximos alcanzados en el sector años atrás.

Así, los expertos aseguran que se ha vendido por alrededor de 200 millones de euros, una cifra que le pone por delante de los 1,4 millones de euros que RLH Properties pagó por habitación en la compra del Hotel Villa Magna en Madrid, en noviembre de 2018, según los datos de Colliers.

El complejo hotelero ibicenco cuenta con 116 habitaciones, por lo que Statuto estaría pagando alrededor de 1,7 millones por estancia. Six Senses Ibiza fue reconocido el pasado año como uno de los mejores hoteles del planeta en la primera edición de The World's 50 Best Hotels 2023, celebrada en Londres.

La firma con sede en Roma, que destaca por ser el dueño de algunos de los hoteles más lujosos de Italia, como el Four Seasons o el Mandarin Oriental de Milán, ya llevó a cabo otra mega operación hotelera con la compra por 245 millones de euros del Six Senses de Roma en octubre del año pasado.

Con ese precio, esta transacción se convirtió en la más elevada de Italia y una de las más relevantes de Europa hasta el momento, ya que suponía un precio de 2,6 millones de euros por habitación.

La firma italiana cuenta ya con presencia en la isla ibicenca. De hecho, esta ubicación fue su puerta de entrada a España en el verano pasado, cuando se hizo con el W Ibiza, un cinco estrellas de 125 habitaciones y 37 suites, que estaba en manos de Scala Capital y gestionado por Marriott Internacional.

La compra del Six Senses se produce en un momento de auge en la inversión hotelera en España. Así, Savills anticipa buenas perspectivas para este ejercicio con transacciones por volumen de 3.000 millones de euros. Según la consultora inmobiliaria, en la primera mitad del año se han cerrado operaciones que suman 1.500 millones, lo que supone un incremento del 30%respecto a la cifra del mismo periodo del pasado año.