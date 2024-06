El insólito reclamo para vender un piso de 27 m2 por 200.000 euros en Madrid: "Es muy fácil de limpiar"

"¿Venís a ver el ático, verdad? Pasad que os lo enseño". Así comienza el último anuncio viral en el que un agente inmobiliario, uno de los muchos que proliferan en las redes sociales, muestra un diminuto piso de 27 metros cuadrados a la venta por 199.000 euros. El inmueble, de dudosa habitabilidad, está ubicado en el distrito madrileño de Chamberí, y se presenta como "un magnífico ático con encanto". El agente admite que es "chiquitito, pero muy acogedor" y tiene una ventaja frente a otras casas más grandes: "es muy fácil de limpiar".

El ático es cuestión es un espacio diáfano abuhardillado, lo que significa que todas las estancias están unidas (no hay paredes) y que el futuro inquilino no podrá estar de pie en su propia casa, al menos en la mayoría de la estancia. La habitación o "zona de dormitorio" llama especialmente la atención ya que solo dispone de un colchón tirado en el suelo, un pequeño mueble para colgar la ropa y una modesta mesilla de noche. Además, el techo es especialmente bajo en esa zona de la casa, por lo que para entrar o salir de la cama es obligatorio agacharse. No hay otra alternativa.

En cuanto a la cocina, está completamente equipada. A saber: tiene una "neverita", placa de vitrocerámica, microondas, lavadora y poco más porque no entra nada más... Esta estancia colinda con el baño, que dispone de plato de ducha, WC y lavado. Un cristal opaco separa el baño del resto de la casa.

Uno de los puntos fuertes del "ático acogedor" es la terraza, compartida, eso sí, con otro seis vecinos. Según relata el experto, los residentes acuden allí con sus propios utensilios de cocina, y hasta con las mesas, para desayunar, pasar el rato o tender la ropa.

El estudio, que está totalmente equipado y reformado, se utilizaba como alquiler temporal, pero según admite el agente (que nunca pierde la sonrisa durante el tour virtual) se ha puesto a la venta "por cierto motivos". ¿Qué esperáis para venir a verla?, termina diciendo el experto. El anuncio acumula cerca de 500.000 visualizaciones en TikTok, cientos likes y otros tantos comentarios, la mayoría mostrando su indignación por las características y el precio del inmueble.