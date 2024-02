La 'manzana envenenada' de los Next Generation: las rehabilitaciones de vivienda caen un 8%

La caída del 8% en los visados de rehabilitación el pasado año es un claro reflejo del fracaso de los fondos europeos, que han resultado ser una manzana envenenada.

El sector celebró en su momento la inyección de los 3.420 millones de euros que se iban a destinar al mercado de la rehabilitación, sin embargo, el atasco que se ha producido en las distintas administraciones regionales a la hora de procesar todas las peticiones ha logrado el efecto contrario. Así, la demanda ha superado incluso el capital disponible, pero la falta de aprobación de los proyectos tiene al sector paralizado a la espera de que las distintas comunidades autónomas empiecen a dar luz verde a las peticiones recibidas.

"Se ha producido un embalsamiento de proyectos. Esperábamos que en la segunda mitad de 2023 empezaran a lanzarse, pero no fue así, por lo que debería suceder ya este año", explica Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación.

Según un estudio que ha elaborado la consultora Arthursen para la patronal, este año va a producirse una caída de los visados de rehabilitación del 8,5% -similar al de 2023-, un descenso que "responde al fracaso de la canalización y ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU", apunta el informe.

En este sentido, Andimac no confía en que el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana agilice las ayudas comunitarias para obras de reforma y rehabilitación, lo que preocupa especialmente teniendo en cuenta la situación de los hogares en España: el 83% de las viviendas no cumplirán con los requisitos mínimos en materia de eficiencia energética en tan solo 10 años.

Andimac opina que España está ante una oportunidad de oro para mejorar de forma clara la calidad del parque edificado en términos de prestaciones. Por este motivo, y con el objetivo de crear una cultura de la reforma entre las familias y las pequeñas comunidades de propietarios, en un contexto favorable gracias a las ayudas comunitarias, desde la patronal "queremos potenciar la figura de los asesores en rehabilitación energética del canal profesional, quienes también podrían contribuir a ahuyentar las amenazas que se ciernen para la ejecución de los fondos europeos", apunta Molinero.

Principales barreras

La patronal viene advirtiendo desde hace tiempo de las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación. Entre ellas, la enorme dispersión de las ayudas; la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales y, a nivel de CCAA, las barreras detectadas ante la ausencia de preconcesiones que prolonga los tiempos administrativos, y no adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión.

También advierte de que en el plano contable los fondos ya han sido ejecutados, aunque su efecto todavía no se ha trasladado a la economía real. Y en este contexto incide en la necesidad de fomentar un acuerdo de Estado en materia de rehabilitación que garantice el cumplimiento de los objetivos europeos.

Desde la Asociación agregan que, tras los fondos, España no puede asumir como país el riesgo de no impulsar medidas intensas en materia de rehabilitación edificatoria, lo que conlleva dotación presupuestaria directa (ayudas a las familias) e indirecta (incentivos fiscales). A su juicio, no hacerlo no sólo no permitirá cumplir los compromisos de descarbonización ligados al ahorro energético, sino que supone un riesgo creciente para la pérdida del valor de los inmuebles, donde reside el 70% del ahorro de las familias.