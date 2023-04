España ejecutará 16.700 millones en infraestructuras antes de terminar el año

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha inaugurado este lunes el Foro de Infraestructuras Los desafíos del sector de la construcción organizado por elEconomista, donde ha destacado que no rebajará el pulso inversor por las infraestructuras clave, como el ferrocarril, pero sin llevar a cabo inversiones irracionales. Además, la titular del ramo ha asegurado que a lo largo de este año habrá ejecutado la totalidad de los fondos europeos asignados para este periodo, aproximadamente 16.700 millones de euros.

En su introducción, la ministra ha destacado los puntos fuertes de las infraestructuras españolas y ha puesto en valor que "somos el país de Europa con más vías de alta capacidad, el primero en tráfico de contenedores y tenemos el primer gestor aeroportuario por número de pasajeros". "Nuestras infraestructuras terrestres y aéreas están entre las siete mejores del mundo", ha añadido la ministra.

"Corregir las diferencias sigue siendo nuestro objetivo. Una democracia seria no puede consentir que haya ciudadanos de primera y de segunda", ha dicho Sánchez, que ha matizado que las inversiones, sin embargo, no pueden desembolsarse a toda costa y, por tanto, hay que evitar "desembolsos millonarios" que se han traducido en España en ejemplos como aeropuertos sin aviones o autopistas no rentables como las radiales.

El foco en el Ferrocarril

En la hoja de ruta del ministerio está el ferrocarril está en el centro, ya que ahora mismo se están llevando a cabo actuaciones en 800 kilómetros de Cercanías y otros 500 kilómetros en el Corredor Atlántico y en el Corredor Mediterráneo. El objetivo es duplicar la cuota de pasajeros y mercancías en el 12 y 10%, respectivamente, en 2030.

El ferrocarril, un medio privilegiado por los fondos de la recuperación (PRTR) por su bajo nivel de emisiones frente al avión o la carretera, tiene asignados buena parte de los 16.700 millones de fondos que este año desde el Ministerio de Transportes esperan estar ejecutados al completo, según Sánchez.

Plan de vivienda

Sánchez no ha querido olvidarse de sus actuaciones en materia de vivienda, sector en el que se ha fijado como meta rehabilitar 1,2 millones de viviendas en los próximos siete años, lo que dará un cambio significativo al parque actual.

La inversión prevista superará los 10.000 millones de euros, que culminará con la aprobación con la primera ley de vivienda en la democracia de España. "Respeta escrupulosamente el derecho a la propiedad", ha querido aclarar Raquel Sánchez, que ha añadido otra batería de actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda. El anuncio coincide con el realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que liberará 50.000 viviendas de la Sareb en los próximos meses.