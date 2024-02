Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros

El Gobierno canadiense ha decidido extener hastar 2027 la prohición de comprar vivienda a los extranjeros no residentes en el país. La medida entró en vigor en enero del año pasado, y expiraba el 1 de enero de 2025. Su objetivo es controlar la desorbitada subida del precio de la vivienda que el país experimenta desde hace años, y que el Gobierno de Justin Trudeau achaca -en gran medida- a la especulación inmobiliaria.

Considera probado que en los últimos años se ha producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de precios y de escasez de producto.

"Las viviendas son para que los canadienses vivan en ellas y no deben ser utilizadas como una clase de activo financiero por parte de los extranjeros. Estamos poniendo en marcha todas las herramientas posibles para que la vivienda sea más asequible en todo el país, incluida la ampliación de la prohibición de la propiedad extranjera de viviendas en Canadá", anunció la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, en su cuenta de X.

